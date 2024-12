Sofía Clerici romperá el silencio a un año del yategate y contará todo en un libro sobre su vida: “Agárrense”

La modelo reveló que está trabajando en una obra literaria que incluirá personajes que causarán repercusiones.

Hoy 20:10

Sofía Clerici contó que está trabajando en un libro sobre su vida y aseguró que generará repercusiones. A un año del yategate, la modelo que quedó involucrada junto a Martín Insaurralde en una investigación judicial por enriquecimiento ilícito, decidió romper el silencio en una obra literaria en la que promete contar sus secretos mejor guardados.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales. En un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram prometió ir “contra todos”. “Ahora agárrense, los personajes que hay”, advirtió la modelo, aunque no brindó información sobre la fecha de publicación.

“Sí, ya sé que quieren que saque un libro de mi vida. Estoy ya con una editorial plasmando de a poco. Está en camino”, contó sobre su próximo proyecto que fue arengado por los usuarios de la red. “Creo que se va a vender mucho”, deslizó.

Clerici reveló que su comunidad le pidió que publique un libro hace mucho tiempo. Sin embargo, recién ahora se decidió a poner manos a la obra: “Me voy a llenar de plata más que con mi marca (de lencería), obvio que pienso siempre en el negocio”.

Sobre el contenido picante que pueda a llegar a revelar en la obra, advirtió: “Yo no tengo nada que ocultar, ya lo saben. El que me quiera joder a mi yo lo jodo primero”. Además, contó que ya no le interesa guardar silencio: “Ya estoy aceptando propuestas de entrevistas para mandar al frente a ciertas figuras”.

La modelo también comentó que entre sus próximos proyectos se encuentran lanzar una línea de perfumes y ser mamá, para lo cual congeló óvulos. Respecto a este último punto, Clerici evalúa candidatos rusos porque, según reveló, tuvo muy buenas experiencias con ellos y porque cree que “harían una linda combinación” con ella.