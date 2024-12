Crítica de "Tú no eres yo"

Roser Tapias y Jorge Motos encabezan el reparto de la película, dirigida por Marisa Crespo y Moisés Romera.

Por Pere Vall

Para Fotogramas

Arrinconado y casi desahuciado de nuestro cine reciente, el terror sobrevive, cual zombi voluntarioso, gracias al empecinamiento de directores y guionistas como Pedro Martín-Calero ('El llanto'), Caye Casas ('La mesita del comedor') o Marisa Crespo y Moisés Romera que, desde Valencia, nos ofrecen esta 'Tú no eres yo'. Una película que bebe de varias e identificables fuentes, mezcla diferentes géneros, problemas sociales y temáticas, y no tiene miedo, nunca mejor dicho, de asustarnos. ¿Cómo? Con ese ruido inesperado, la típica puerta que no se abre, una extrañísima familia y el primer plano de los ojos temblorosos de una aguerrida Aitana (Roser Tapias), que, de regreso al dulce hogar, cree que no es bienvenida, e incluso sustituida, que sospecha que quieren acabar con ella, su pareja y su criatura, que corre que se las pela por todo el edificio y más allá, y que encadena gritos, estupor, pesadillas y misterios.

Todo ello, en una fecha tan señalada como es la Navidad, y con un coherente homenaje a la muy navideña 'Plácido' (Luis García Berlanga, 1961) incluido. Así pues, con un cómplice que, ay, no la puede ayudar demasiado (extraordinario Jorge Motos en su papel de discapacitado), la agobiada Aitana no desfallece, no se amilana y culmina su angustioso periplo metida en una ceremonia sangrienta. ¿Saldrá victoriosa? ¿Por qué no lo comprueba usted mismo? Si se atreve, claro.

Para amantes del terror clásico y también del moderno.

