Caída global de ChatGPT dejó sin servicio a millones de usuarios en todo el mundo

OpenAI, la empresa responsable del reconocido chatbot de inteligencia artificial, reconoció las fallas mediante un comunicado en X.

Hoy 19:46

Usuarios reportaron fallas de ChatGPT, el reconocido chatbot impulsado por inteligencia artificial de OpenAI. En la plataforma Downdetector, personas alrededor del mundo señalaron que tienen problemas para ingresar al sitio web y a la aplicación móvil.

En el caso de la página, los usuarios presentaron problemas para enviar consultas y, por tanto, no recibían respuestas. En la app, ChatGPT se mostraba el mensaje “Request is not allowed. Please try again later”, que al español traduce: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”.

En Argentina, el 88% de las fallas era de la aplicación y el porcentaje restante del sitio web, de acuerdo con la plataforma mencionada. En el caso de España, el 89% de los errores reportados provenían de la aplicación y el resto de la página.

OpenAI, empresa detrás de ChatGPT se pronunció en X (antes Twitter) reconociendo la falla. Sam Altman, CEO de la mencionada compañía, no compartió declaraciones en su cuenta personal.

Caída mundial de ChatGPT

La caída mundial de ChatGPT afectó a millones de usuarios alrededor del mundo, al imposibilitar la interacción con la IA tanto en su página web como en la aplicación.

La página web por su parte, no permitía el envío de preguntas, pues no se encuentraba habilitado dicho botón. En la aplicación móvil sí se podían enviar consultas, pero el chatbot mostraba un mensaje de error.

En X (antes Twitter), algunos usuarios señalaron que este error les afectó su flujo de trabajo. Compartieron mensajes como “ChatGPT se murió” o “Mal momento para que ChatGPT se caiga, hombre, muy malo”.

Reacciones a la caída de ChatGPT

Las reacciones a la caída de ChatGPT a nivel mundial se compartieron, principalmente, en X. En esta red social, muchas personas han señalado que el chatbot impulsado por inteligencia artificial no permitían la formulación de consultas.

Mientras algunos anunciaban las fallas con preocupación, otros veían la situación desde un punto de vista cómico al compartir memes.

Otra parte de las personas afectadas compartieron alternativas ante la situación de ChatGPT. Algunos recomendaron a Grok, el chatbot de IA integrado en X.

Cabe señalar que Grok es gratuito, pero se encuentra de forma limitada para los usuarios sin la suscripción X Premium.

Cuando la persona alcanza su undécima pregunta, Grok le responde: “Has alcanzado el límite de 10 preguntas a Grok 2 por cada 2 horas por ahora. Por favor, suscríbete a Premium o Premium Plus para acceder a más preguntas o vuelve más tarde”.

Por qué ChatGPT se cae

Desde su lanzamiento, ChatGPT ha experimentado diversas caídas y todas han sido por diversos motivos como:

* Aumento repentino en el tráfico: Cuando la demanda de ChatGPT supera la capacidad de los servidores, pueden producirse caídas.

* Problemas técnicos: Fallos en el software, actualizaciones fallidas o problemas de hardware pueden causar interrupciones en el servicio.

* Mantenimientos programados: En ocasiones, OpenAI realiza mantenimientos programados en la infraestructura de ChatGPT, lo que puede resultar en tiempos de inactividad.