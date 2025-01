Ingrid Grudke contó que se separó al descubrir que su novio tenía una relación con su sobrina

La historia de la supuesta infidelidad rompió su noviazgo de 6 años con Martín Colantonio. La modelo fue contundente: “Aunque ellos me lo nieguen, yo se lo que viví”.

En 2018 Ingrid Grudke inició una relación amorosa con Martín Colantonio, un comerciante al que conoció en Mar del Plata. El vínculo se fue consolidando, se volvieron socios en varios negocios y en A la tarde dieron a conocer el delicado momento que vive la modelo al descubrir que no solo él le fue infiel. Él la habría engañado con su sobrina política y estaría en pareja con ella.

Luis Bremer en el ciclo de América dio los detalles del dolor que está atravesando la misionera y su familia por una traición que, según adelantó, terminará en la Justicia de su pareja y Andrea, la exesposa de Santiago, el sobrino de la top model.

“Él tenía una pequeña empresa, un local de ropa en Mar del Plata que él tenía con su madre. Terminó siendo una empresa de siete locales, pero no porque él fuera una persona de una proyección económica importante, sino que fue por el impulso del nombre y del dinero de Ingrid Grudke. La mayoría de los locales se establecieron en Posadas, donde hay que decirlo, Ingrid es embajadora de marca desde hace años de Misiones”, comenzó contando el periodista.

“La puerta de entrada de esta película de terror es cuando la empleada doméstica del departamento donde se instalan tanto Martín como Ingrid en el 2020, en un complejo muy interesante de Posadas, le dice ‘Señora, discúlpeme el comentario, pero algo pasa con Andrea’. Andrea es el nombre de la esposa de su sobrino y era de tal confianza que dormía en el departamento de Ingrid y de Martín cuando se quedaba en Posadas porque vivía en otra localidad”, contó el panelista.

“A tal punto era la confianza que Andrea fue quedando como la mano derecha de ellos en muchos locales, porque ellos viajaban todo el tiempo y en el 2023, en octubre la ascienden como una especie de manager de esta empresa que se llama Colmar. Colmar era una empresa de Martín, de un solo local en Mar del Plata, que gracias a la inversión de Ingrid y a los contactos y la imagen de Ingrid, termina siendo una empresa importante de siete locales. Ella decidió no creer hasta que vino una amiga de Ingrid y le dijo ‘hay algo que no estás viendo’”, detalló.

Andrea, la esposa del sobrino de Ingrid, decidía ante la ausencia de ellos dos en el pago de sueldos, la inversión publicitaria, algunas compras de mercadería a su cargo. Era más allá de una gerencia, era como una socia más”, siguió, dando cuenta de la relación de cercanía y confianza que tenían.

Al enterarse de lo que sucedía, el sobrino de Ingrid se separó de quién era su esposa, pero la modelo recién conoció todo lo que sucedía con su pareja hace tres meses. “A Ingrid le llegó que Santiago se había separado de Andrea, pero no entendía por qué. Hasta que empieza a ver este mar de fondo que es advertido por una empleada doméstica y por una amiga”, relató.

En diálogo con el programa de Karina Mazzocco, la modelo confirmó su separación y la cruda verdad detrás del fin de su pareja de 6 años.

La palabra de Ingrid Grudke



“Estoy separada. Sabía que iba a llegar este día, que iban a preguntar. Hace tres meses que me separé. Me cuesta mucho hablar del tema todavía. Para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor”, expresó Ingrid en un mensaje de voz que le envió a la producción del programa.

“Tengo que seguir trabajando. Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo, que eso me entretiene un montón. Mi familia y amigos íntimos me están acompañando. Pero lo cierto es que sí me separé y es algo que no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero bueno, hoy por cosas del universo se terminan”, afirmó Ingrid. “Ya era momento de decir que me separé”, aseveró, con la voz quebrada por la emoción.

“Lo que pasa es que es mi historia y yo sabía que esto iba a saltar en algún momento. Me tenía que hacer cargo de lo que está pasando. ¿Qué voy a hacer si esta es la realidad? Aunque ellos me lo nieguen, yo sé lo que viví y lo doloroso que es para mí. Después que cada uno arme sus conjeturas. Para mí fue, es y todavía sigue siendo... Va a ser parte de mi historia de vida. Para mí es muy doloroso", se lamentó.



Fuente: Teleshow