Victoria Villarruel, en el Festival de Jesús María: "Me reciben con amor, acá soy cordobesa"

La vicepresidenta asistió a la inauguración del tradicional evento y fue recibida por autoridades locales. Su visita se dio en medio de su tensa relación con Javier Milei.

Después de unos días de bajo perfil en Córdoba, la vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció públicamente en la inauguración del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Allí, recibió algunos aplausos del público que notó su presencia.

Villarruel llegó al predio alrededor de las 20 horas, vistiendo bombacha gaucha marrón y sombrero a juego. Fue recibida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente de Jesús María, Federico Zárate, y el presidente de la comisión organizadora, Juan López.

La presencia de Prunotto fue el único contacto con la administración provincial de Martín Llaryora, ya que la vicepresidenta tenía previsto regresar a Capital Federal al día siguiente.

"Me siento como una cordobesa más"

Antes de ingresar al predio, Villarruel habló brevemente con los periodistas.

"Acá me siento como una cordobesa más, porque me tratan muy bien, con mucho amor", afirmó cuando le preguntaron sobre su estadía en la provincia, que describió como días de "descanso".

Curiosamente, usó una frase que Mauricio Macri ha repetido en varias oportunidades durante sus visitas a Córdoba: "Soy un cordobés más".

Mientras se dirigía a la sede de la comisión organizadora, la vicepresidenta continuó respondiendo algunas preguntas sin detenerse.

"Estoy muy contenta de estar en la inauguración de este festival y de compartir esta fiesta tan linda. El año pasado estuve, dije que iba a volver, y acá estoy cumpliendo. Voy a ver todos los espectáculos que pueda esta noche, aunque algunos me los voy a perder", expresó.

Durante su paso por el festival, recibió saludos de los asistentes y se mostró amigable con quienes se acercaron a hablarle.

Villarruel y su conflicto con Milei

La visita de Villarruel a Córdoba coincidió con un momento de tensión con el presidente Javier Milei. La disputa quedó en evidencia con versiones surgidas en la Casa Rosada, que indican que la vicepresidenta no participará de las reuniones con la oposición para debatir los temas de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Su cruce con Peteco Carabajal en una visita anterior

No es la primera vez que Villarruel asiste al Festival de Jesús María. Ya lo había hecho en enero de 2024, poco después de asumir su cargo, cuando protagonizó un incómodo momento con el músico Peteco Carabajal.

En aquella ocasión, mientras Villarruel ingresaba al predio, el artista interrumpió su presentación y pidió a la audiencia: "Siéntense, que no ha llegado nadie", en clara alusión a la vicepresidenta.

Más tarde, Carabajal aclaró que su comentario no fue un acto de repudio, sino una reacción espontánea. "No fue un malentendido, fue un impulso mío. Vimos que la gente se empezó a parar y yo quería evitarlo, pero no fue contra la vicepresidenta", explicó.

Villarruel, en su momento, restó importancia al episodio: "Pensé que era una ironía, como diciendo ‘no se paren, pero párense’, así que me pareció gracioso". Y agregó: "Me explicaron quién era y que había sido un gesto de rechazo a mi visión ideológica".

"Yo no vine para discutir con Peteco Carabajal, vine para apoyar a Jesús María. Lo que dijo me pareció gracioso en ese momento y sigue siéndolo ahora", concluyó.