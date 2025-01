Netflix confirma que estuvo a punto de hacer una miniserie con David Lynch antes de su muerte

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la plataforma de streaming, ha compartido un tributo al creador de 'Twin Peaks' que acaba de fallecer a los 78 años.

Hoy 07:28

El último gran proyecto en el que estuvo involucrado David Lynch fue Twin Peaks: The Return, tercera temporada de una serie absolutamente icónica que llegó a Showtime como un terremoto sensorial en 2017.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El regreso estuvo por supuesto a la altura, pero desde entonces a Lynch no le quedó otra que encadenar trabajos pequeños y ocurrencias tan bellas como sus partes meteorológicos durante el confinamiento por coronavirus o su cameo como John Ford en Los Fabelman. Durante todo este tiempo se rumoreó, no obstante, que tramaba algo.

Lynch ha muerto a los 78 años, meses después de revelar su diagnóstico de un enfisema pulmonar (pero añadir que eso no implicaría su jubilación). Entre todas las personas que se han despedido de un genio indiscutible del audiovisual estadounidense, ha sido especialmente interesante el caso de Ted Sarandos. Esto es, el codirector ejecutivo de Netflix: la misma plataforma que se supone que en los últimos años había tanteado poner en pie una nueva serie desarrollada por Lynch.

Al contrario que esa película secreta que supuestamente había rodado con Laura Dern y se proyectaría en el Festival de Cannes, sí que había pruebas de que existía este proyecto streaming. Sarandos así lo ha confirmado en un post de Instagram. “Él vino a Netflix para proponer una serie limitada que aceptamos de inmediato. Era una producción de David Lynch, llena de misterio y riesgos, pero queríamos dar un paseo creativo con este genio”. Supuestamente Netflix estaban 100% abiertos a lo que propusiera.

“Primero el COVID y luego algunas incertidumbres de salud llevaron a que este proyecto nunca se produjera, pero dejamos claro que tan pronto como pudiera, estaríamos dentro”. Los rumores de esta serie datan de 2020. El primer título que se reveló fue Wisteria para luego resultar ser un nombre en clave del definitivo Unrecorded Night. Lynch iba a escribir y dirigir 13 episodios junto al director de fotografía Peter Deming, con quien había trabajado en Carretera perdida y Mulholland Drive.

El destino de 'Unrecorded Night'

Según Sarandos, fue la pandemia y más tarde los problemas de salud de Lynch (que le habrían forzado a dirigir en remoto) lo que impidieron que Unrecorded Night llegara a buen puerto. El ejecutivo ha aprovechado, por otra parte, para declarar a Lynch “uno de sus cineastas favoritos de todos los tiempos”. Ha recordado cómo fue su primer encuentro, remontándose a aquella época en la que Netflix solo era una empresa que enviaba DVDs por correo y quería almacenar varias copias de Cabeza borradora.

“Acordamos comprar una gran cantidad de copias de Cabeza borradora y que Netflix produjera un DVD con todos sus visionarios cortometrajes”, escribe. “Después de ponernos de acuerdo, David me enseñó la casa y su arte. Luego me preguntó si quería ver un primer montaje de su próxima película. Pensé que se refería a algunas escenas. Me llevó a su sala de proyección y proyectó un corte de casi tres horas de Mulholland Drive”.

“No había planeado estar allí todo el día, pero me sorprendió estar en casa de David Lynch y en su sala de proyección viendo su nueva película, que aún no se había estrenado. A las dos horas me di cuenta de que se había ido. Vi el resto de la película y me dejé llevar”.