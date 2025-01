Jennifer Aniston y Barack Obama, ¿juntos?: crecen los rumores de romance en redes sociales

Una usuaria de X afirmó que la actriz habría revelado detalles de su supuesta relación con el exmandatario durante una salida con amigos.

Hoy 12:39

Rumores sobre una supuesta relación romántica entre Jennifer Aniston y el expresidente Barack Obama, así como un posible divorcio entre él y su esposa Michelle Obama, han circulado intensamente en redes sociales desde mediados de 2024.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó con un número de la revista In Touch Weekly, la cual aseguró que la actriz y el exmandatario estaban “obsesionados el uno con el otro”. Un par de meses después, Aniston salió a desmentir los rumores durante una presentación en el show de Jimmy Kimmel, y aunque eso acalló las especulaciones por un tiempo, el caso volvió a tomar relevancia luego de que Michelle se ausentara de varios eventos públicos, como el funeral del expresidente Jimmy Carter y la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

A esto se le suma que un usuario en X (antes Twitter) afirmó que un mensaje filtrado de una supuesta amiga cercana de Jennifer Aniston confirmó la relación.

Dicho mensaje, aseguraba que ella había admitido el romance durante una conversación casual. Según el texto, esta revelación ocurrió durante una reunión con amigos, donde también participó una psíquica. Asimismo, la fuente señaló que este supuesto romance “no es un secreto entre sus amigos más cercanos”.

“Está con Jennifer Aniston. Mi antiguo manager, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió de manera casual; la propia Jennifer lo admitió. Estaban sentados con una vidente, lo que hace que suene surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos”, dice el mensaje.

En entrevistas anteriores, la estrella de Friends aseguró que solo ha conocido al expresidente de Estados Unidos una única vez y que está más familiarizada con su esposa Michelle Obama. Además, su representante subrayó que no existe ninguna relación personal entre ella y el político, aunque si admitió que lo admira como figura pública.

Los rumores del divorcio entre Barack Obama y Michelle Obama

Como se mencionó anteriormente, especulaciones sobre una posible separación entre Barack y Michelle Obama han ganado fuerza debido a la ausencia de la exprimera dama en eventos públicos recientes. Estas ausencias han alimentado teorías de conflictos matrimoniales, a pesar de que no existe evidencia concreta que respalde las afirmaciones.

El portal Radar Online informó que la relación entre el matrimonio se ha vuelto tensa en los últimos años y que debido a que no hay alguna razón pública que explique la decisión de Michelle de faltar a la ceremonia inaugural de Donald Trump el pasado 20 de enero, indicaría que ya no apoya a su marido como antes. Pero, la mayoría de usuarios en redes sociales han comentado que en realidad evitó el evento porque no está de acuerdo con la ideología de Trump.

“Los Obama están pasando por un momento difícil, de eso no hay duda. La atención que recibió el ‘affaire’ de Aniston no fue deseada y Michelle se sintió defraudada por todo eso. La realidad es que, en este momento, son más como amigos. La chispa se ha apagado y simplemente están haciendo lo que tienen que hacer”, dijo una fuente a Radar Online .

Obama en la asunción de Trump

Incluso, el medio de comunicación afirmó que Michelle y Barack Obama viven como “solo amigos”, por lo que especularon que la relación entre la actriz y el expresidente es real, pero la mantienen en secreto para evitar escándalos.

Sin embargo, la oficina de los Obama ha negado a distintos medios de comunicación cualquier problema en la relación de la pareja y afirmaron que los rumores se basan únicamente en conjeturas sin fundamentos sólidos.

Cabe destacar que, en medio de los rumores de divorcio, el pasado 17 de enero, el político compartió un romántico mensaje para su esposa por su cumpleaños en X y colocó una fotografía de ambos tomados de la mano.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida, Michelle Obama. Llenas cada habitación con calidez, sabiduría, humor y gracia, y te ves bien haciéndolo. Soy muy afortunado de poder emprender las aventuras de la vida contigo. ¡Te amo!”, escribió.