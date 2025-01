Estados Unidos suspendió las sanciones contra Colombia

La Casa Blanca dio por cerrada la crisis a través de un comunicado en el que aseguró que el gobierno de Petro aceptó “todos los términos de Trump”.

Estados Unidos dio por cerrada en las últimas horas de este domingo la crisis con Colombia sobre las repatriaciones de inmigrantes al asegurar que el Gobierno de Bogotá aceptó "todos los términos del presidente Trump" al respecto.

Eso incluyó, según un comunicado oficial del país norteamericano, la admisión “sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos".

Casi de inmediato, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reposteó el comunicado estadounidense sin ningún comentario, dando a entender que lo validaba por completo, aunque minutos después lo eliminó sin ninguna explicación.

De todos modos, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, leyó un comunicado en una comparecencia a la prensa en compañía del embajador en Washington, Daniel García-Peña; la canciller designada, Laura Sarabia; el vicecanciller Jorge Rojas y el ministro de Comercio, industria y Turismo, Luis Carlos Reyes en el que dio por "superado el impasse con el Gobierno de Estados Unidos".

Murillo agregó que, en ese contexto, él y el embajador García-Peña "viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos".

"Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos", agregó Murillo en la lectura del comunicado.

Previamente, el texto oficial de tono severo emitido por la Casa Blanca aseguró que, según este acuerdo, los aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones "no se firmarán, a no ser que Colombia no cumpla este acuerdo".

Sin embargo, matizó que "las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado -para los altos funcionarios colombianos-, las inspecciones reforzadas de Aduanas y de Protección Fronteriza se mantendrán en efecto hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombianos".

"El presidente Trump continuará protegiendo con fuerza la soberanía de nuestra nación y espera que otras naciones del mundo cooperen a fondo y acepten las deportaciones de sus ciudadanos ilegalmente presente en los Estados Unidos", señala el comunicado.

Trump anunció este domingo la imposición de aranceles del 25 % sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevaría al 50 % dentro de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.

Además, el mandatario ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para "todos" los ciudadanos y mercancías colombianas, y la "imposición total" de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia, a lo que se sumó el anuncio de la suspensión de la emisión de visados en la sección consular en Bogotá.

El Gobierno estadounidense justificó estas medidas por "la negativa" del presidente Petro a "aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente".

En represalia, Petro anunció que Colombia también aplicará aranceles del 25 % de los productos estadounidenses importados, y a continuación envió numerosos mensajes en su cuenta de X para defender su postura, de la que ahora parece haberse retractado.

Aunque no se especificó la razón exacta que llevó a a Petro a rechazar dos vuelos de deportación -por otra parte habituales ya desde la época de Joe Biden-, pareció ser que Estados Unidos utilizó para el traslado aviones militares y que traía a los emigrantes esposados, algo que ya ha estado haciendo con vuelos similares llegados a Brasil.

La controversia por estos vuelos ha tenido un alcance continental, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó para el jueves una reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), supuestamente para expresar apoyo a Colombia.

Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, mientras que para Estados Unidos Colombia es solo el número 23, y exporta al país norteamericano sobre todo petróleo refinado, oro, aluminio, carbón, café o flores, principalmente. Es un importante importador de maíz estadounidense.