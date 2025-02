Las confesiones de Scaloni: la charla inconclusa en la final con Francia y su desahogo en los goles

El entrenador de la Selección Argentina reveló algunos detalles poco conocidos de la consagración en Qatar.

Hoy 23:23

Lionel Scaloni revivió algunos de los momentos más intensos de su ciclo al frente de la Selección Argentina y dejó revelaciones inéditas sobre la final del Mundial 2022 contra Francia. El entrenador confesó que no pudo terminar la charla previa al partido por la emoción del momento y explicó las razones detrás de sus efusivas reacciones en los goles del equipo.

“La charla de la final no la pude terminar. Hablé dos minutos y después me ganó la emoción. Pablo (Aimar) siguió y tampoco pudo completarla”, contó Scaloni en DSports. Además, lamentó que ese instante no haya quedado registrado: “Me hubiera gustado que quede grabado para nosotros, pero en ese momento no pensás en eso”.

El técnico también recordó otro episodio clave en el vestuario durante el entretiempo, cuando la Albiceleste ganaba 2-0 y algunos jugadores discutieron con el árbitro. “¿Vamos ganando 2-0 y se ponen a pelear con el árbitro? ¡La puta madre que los parió!”, les recriminó, según se vio en el documental Campeones, la gran final.

En cuanto a sus reacciones durante los goles, Scaloni explicó que no son premeditadas, sino que dependen del contexto. “En la final veía que estábamos bien, pero que el partido no había terminado. Francia podía cambiarnos el partido en un minuto”, señaló. Sin embargo, en otros encuentros más cerrados sí se dejó llevar por la emoción: “Los festejos de desahogo contra Bolivia o en Colombia fueron porque eran partidos bravos, donde el equipo no estaba como queríamos”.

Por último, el técnico campeón del mundo reflexionó sobre su evolución en el cargo: “Cuando hice el curso de entrenador, tenía una idea clara de cómo jugar, pero con el tiempo la fui matizando. Siempre supe que dependía de los jugadores y eso me ayudó a estar seis años en la selección”.