En medio de los incendios que afectan al sur del país, Ignacio Torres advirtió: “Van a terminar presos”

El incendio no da tregua en El Bolsón y 800 turistas debieron ser evacuados este sábado.

Hoy 17:12

En medio de los incendios que afectan al sur del país, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a hacer una fuerte advertencia a quienes provocaron las llamas: “Van a terminar presos”, aseguró.

Junto a un video en el que mostró imágenes de distintas ciudades afectadas, contó que visitó a las familias que perdieron todo y que están intentando reconstruirse. Ante esto, remarcó que continuarán las investigaciones y precisó que hubo un nuevo incendio que, afortunadamente, fue contrarrestado.

“Hoy, después de estar en Epuyén acompañando a las familias damnificadas por el incendio, estuvimos presentes en un nuevo foco ígneo que estaba siendo rápidamente apagado por los Bomberos, luego de que, minutos antes, un delincuente intentara desatar otro incendio en la región, prendiendo fuego los tendidos eléctricos”, precisó el Gobernador.

Además, explicó que los investigadores lograron obtener imágenes de cómo este sábado dos hombres buscaron iniciar un incendio en otra zona de la Cordillera. En este sentido, aseguró que se trató de un modus operandi similar al que se observó días atrás cuando unos violentos arrojaron bombas molotov en la Estancia Amancay, cerca de Esquel.

“Hay una clara escalada de violencia, que tiene como protagonistas a un grupo de delincuentes que durante mucho tiempo se creyeron impunes, sembrando caos, confusión y miedo entre los vecinos de la Cordillera”, insistió.

Sobre el final, Torres advirtió: “Como ya dijimos, no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra cada uno de estos delincuentes, hasta que terminen todos presos, que es donde tienen que estar”.

Por último, aseguró que continuarán trabajando para dar con estos agresores. “Acá no hay banderas, no hay razas, no hay religión: hay delincuentes que tienen que pagar lo que están haciendo”, aseguró.

El incendio no da tregua en El Bolsón y 800 turistas debieron ser evacuados este sábado. El fuego ya arrasó con poco más de 2000 hectáreas y las personas fueron trasladadas a distintos refugios de montaña y, más tarde, llevados al Polideportivo Municipal.

Las llamas comenzaron en la tarde del jueves en la Loma de los Piches, cerca de Cajón del Azul, y rápidamente se expandió hacia el este debido a las adversas condiciones climáticas, con fuertes ráfagas de viento.

Producto del avance del incendio, un hombre perdió la vida.