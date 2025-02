Marvel liberó su primer trailer de la nueva película de Los 4 Fantásticos

La película está protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Hoy 11:02

Rodeado de una parafernalia considerable (una cuenta atrás de más de una hora, la aparición de los cuatro protagonistas, un escenario que imitaba el lanzamiento de un cohete), Marvel ha lanzado el primer tráiler de 'The Fantastic Four: First Steps', avance de lo que podemos esperar de la anticipadísima llegada de los Cuatro Fantásticos al MCU.

Y no es para menos: Marvel sabe que se juega mucho con esta nueva producción, más que con cualquier otra película prevista para 2025, como las más cercanas 'Capitán América: Un nuevo mundo' o 'Thunderbolts'. Después de tropiezos en 2024 como 'The Marvels' y de un paréntesis tan notorio como el que ha supuesto 2025 y solo 'Deadpool y Wolverine' en los cines, 'The Fantastic Four' es la oportunidad de Marvel de recuperar el pulso del cine mainstream que controló con pulso férreo durante las primeras fases del MCU.

Al próximo 25 de julio tendremos que esperar para ver esta película, que lo cierto es que es inusitadamente fiel a los cómics originales, sobre todo gracias a la ambientación retrofuturista en una realidad alternativa: los trajes, el Fantasticar, H.E.R.B.I.E, el Edificio Baxter... todo es a la vez moderno y clásico, y el efecto es muy intrigante. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach están perfectos en papeles calcados a los originales.

Hay muchos elementos que no aparecen en el tráiler y que están por desvelar: de Reed Richards usando sus poderes al rumoreado Silver Surfer. Lo que sí se ve, aunque solo de espaldas, es a Galactus, el enemigo más colosal de los Cuatro Fantásticos, y una de las némesis por excelencia del Universo Marvel. La presentación en este retorno buscado a la Marvel clásica no es casual: frustrados los planes con Kang... ¿está Disney presentando al villano que vertebrará las próximas películas de la casa, como hizo Thanos? ¿Se está poniendo la compañía decididamente cósmica? Habrá que seguir esperando para saberlo.