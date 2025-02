Curiosa definición de Petro: "La cocaína no es más mala que el whisky"

El presidente de Colombia afirmó que la cocaína "es ilegal porque la hacen en América Latina".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este martes la ilegalidad de la cocaína y afirmó que la sustancia "no es más mala que el whisky", lo que generó polémica en la sociedad colombiana. El mandatario hizo estas declaraciones en una sesión del Consejo de Ministros emitida en vivo desde la Casa de Nariño en medio de los conflictos entre grupos armados que se disputan el control de las rutas de la droga en la región del Catatumbo, en el norte del país.

En su intervención, Petro dijo que el estupefaciente es ilegal solo porque es producida en América Latina, mientras que otras sustancias como el fentanilo no enfrentan el mismo nivel de prohibición. "La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky", declaró.

"Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí, los está matando. Y eso no se hace en Colombia. Pero allá está, sin mayores políticas en contra", continuó. "Usan el fentanilo para tirarse a México. Y el fentanilo apareció siendo una droga de farmacia de las multinacionales norteamericanas, que le empezaron a entregar para hacer negocio", dijo.

"Entonces ahora la culpa es de los mexicanos. Sí, cómo no. La culpa es del negocio dentro de ellos", exclamó el presidente colombiano.

Asimismo, Petro explicó que el negocio de la cocaína se podría desmantelar si esta se legalizara en el mundo. "[La cocaína] se vendería como los vinos. La plata se usaría para que los niños, como es hoy, no se pongan a tomar vinos, alcohol o fumar. En Colombia más o menos hemos tenido éxito en eso", aseveró. En este sentido, expresó que, si uno quiere paz, "hay que desmantelar el negocio" de la droga.