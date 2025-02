La confesión de Dakota Johnson sobre el rodaje de "Cincuenta sombras de Grey"

La actriz no tiene pelos en la lengua para hablar sobre lo sucedido mientras se filmaba la polémica adaptación al cine del libro de E. L. James.

Hoy 10:41

Siete años después del estreno de la primera película de Cincuenta sombras de Grey, Dakota Johnson habla en Vanity Fair sobre cómo fue realmente su experiencia en el rodaje de la saga. Pero antes, cabe destacar que Dakota se refiere a Cincuenta sombras con el calificativo "esas grandes películas de desnudos". Al fin y al cabo, ¿no lo hacemos todos?

En el artículo de portada, Dakota dice que la razón principal por la que aceptó el papel de Anastasia Steele es porque es "una persona sexual" y quería explorar los temas que la autora E. L. James elaboró magistralmente en la serie de libros original. Pero resulta nada de eso llegó a suceder...

"Firmé para hacer una versión muy diferente de la película que acabamos haciendo", dijo Dakota a la revista. La razón fue el estudio, el director y E. L. James (cuyo nombre real es Erika). "Erika tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días, y exigía que ciertas cosas sucedieran", explicó Dakota Johnson, contra la autora de 'Cincuenta sombras de Grey'. "Había partes de los libros que simplemente no funcionarían en una película, como el monólogo interior, que a veces era increíblemente cursi. No funcionaría si se dijera en voz alta. Todo, siempre, era una batalla. Siempre".

Dakota Johnson

Más tarde continuó diciendo: "Hacíamos las tomas de la película que Erika quería hacer, y luego hacíamos las tomas de la película que queríamos hacer".

Pero incluso con los desafíos, Dakota dijo que sabía desde la audición que las películas iban a ser importantes. "Cuando hice la audición para esa película, leí un monólogo de Persona y me dije: 'Esto va a ser muy especial'".

Dakota también mencionó que "hubo muchos desacuerdos diferentes" y el proceso de rodaje "se convirtió en algo loco" y "fue complicado", especialmente después de que su coprotagonista original Charlie Hunnam abandonara por un conflicto de agenda. Pero al final, Dakota está "orgullosa de lo que hicimos" y no se arrepiente de nada, en su mayor parte. "Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho", dijo. "Habría sido algo así como: 'Esto es algo psicótico'. Pero no, no me arrepiento".

Dakota Johnson

En general, sin embargo, Dakota dice que la experiencia fue bastante buena, pero aún así... interesante. "A Jamie y a mí nos trataron muy bien", dijo. "Erika es una mujer muy agradable, y siempre fue amable conmigo y le agradezco que quisiera que estuviera en esas películas... Fue genial para nuestras carreras. Fue increíble, una suerte. Pero fue raro. Tan, tan raro".