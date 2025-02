El oficialismo consiguió las firmas para avanzar en la aprobación de Ficha Limpia

“Otro logro de Javier Milei“, celebraron en el bloque de La Libertad Avanza, tras el dictamen que también lograron ayer para la suspensión de las PASO. Hubo cruces con el kirchnerismo por las causas de Cristina Kirchner.

Hoy 17:01

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para Ficha Limpia y se debatirá la próxima semana en Diputados. Se trata del proyecto que podría bloquear una posible candidatura de Cristina Kirchner.

“Tenemos dictamen de #fichalimpia @FichaLimpia junto a @NicolasMayoraz, @slospennato y @PatoVasquezOk!!! La semana que viene vamos por la sanción junto a @MenemMartin @JMilei @luispetri”, celebró Manuel Quintar, titular de una de las comisiones, a través de las redes sociales.

Según detalló el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se alcanzó un dictamen de mayoría con 30 firmas, dos dictámenes de minoría con tres firmas, uno con dos y uno con una.

La iniciativa fue elaborada por el ministro de Defensa, Luis Petri, y el constitucionalista Alejandro Fargosi, junto a Gastón Marra. Y 500 mil personas lo acompañaron con su firma desde la plataforma Change.org.

En esta nueva redacción, se propone que ninguna persona condenada en segunda instancia -dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral- pueda presentarse como candidato.

Además de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, incluye delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. Esto afectaría a la expresidenta Cristina Kirchner, si decidiera ser candidata en las próximas elecciones, y a otros exfuncionarios.

“El proyecto del Poder Ejecutivo amplía el dictamen original, agregando a los funcionarios de la administración pública nacional. La regla que agregaron de la fecha no lo desvirtúa, le pone una garantía más para los que decían que podía ser proscriptivo, ya no hay ninguna chance de que usen ese argumento”, señaló la diputada Silvia Lospennato en su cuenta de X.

“Si no fuera un buen proyecto no lo apoyaríamos, porque para nosotros el compromiso con la Ficha Limpia trasciende cualquier conveniencia política. De hecho, jamás me importó si se aprobaba el (proyecto) mío, el de la petición ciudadana, el de otro diputado o el del Presidente; no hay ego que valga cuando lo que está en juego es aprobar una ley buena para nuestra democracia”, agregó.

Asimismo, la legisladora también anticipó un duro debate. Es que si el proyecto se aprueba en Diputados, se trataría luego en la Cámara de Senadores, donde el bloque de Unión por la Patria cuenta con 34 legisladores propios. Y está en contra de la iniciativa.

“Creemos que es un claro mensaje de proscripción hacia una de las figuras más importantes de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner -le dijo a TN la diputada Cecilia Moreau, expresidenta de la Cámara-. Creo que se está tendiendo a construir un modelo autoritario con distintas facetas, porque se ataca a aquellos que piensan distinto, que sienten distinto, que viven distinto, y además, con un ajuste brutal en lo económico”.