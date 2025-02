Netflix se distancia de la estrella de "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón

En plena campaña de los Oscar, una información de THR señala que Netflix ha comenzado a distanciarse de la estrella de 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón, a raíz de una serie de comentarios controvertidos de la actriz que han surgido recientemente.

Hoy 07:59

Según el medio, Gascón tenía previsto hacer apariciones en distintas entregas de premios en los próximos días antes de los Premios de la Academia estadounidenses el 2 de marzo de 2025, incluido un almuerzo en los Premios AFI, los Premios Critics Choice, los Premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos y los Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos, así como una parada en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, la información señala que no se espera que la actriz española esté en ninguno de estos eventos y, además, Netflix no pagará la asistencia de la actriz, ni cubrirá los gastos de estilismo o viaje. Por lo tanto, si Gascón finalmente decide acudir a alguno de estos eventos, tendría que pagar su propio viaje y cubrir todos sus gastos.

Variety también menciona que la firma de relaciones públicas de Gascón, The Lede Company, ha dejado de hablar directamente con la actriz y solo se comunica a través de su representante de United Talent Agency. Para colmo, las polémicas declaraciones de la actriz también han puesto en duda si la película seguirá siendo una de las principales favoritas para los Oscar, tal y como lo era hace apenas unas semanas.

Recordemos que, a principios de mes, salieron a la luz comentarios en las redes sociales de Gascón donde hablaba, entre otras cosas, del asesinato de George Floyd en 2020 y las estatuas derribadas en ciertos lugares de Cristóbal Colón, así como del incremento de la población musulmana en España.

En referencia al asesinato de George Floyd, la actriz dijo: "Déjenme aclarar esto: un tipo intenta hacer pasar un billete falso después de consumir metanfetamina, llega un policía idiota y va demasiado lejos al arrestarlo, matándolo, arruinando la vida de su familia y sus colegas, y convirtiendo al tipo en un héroe mártir. Creo sinceramente que a muy poca gente le importó George Floyd, un drogadicto y estafador, pero su muerte ha servido para poner de relieve una vez más que hay quienes todavía consideran a los negros como monos sin derechos y quienes consideran a los policías como asesinos. Todo equivocado".

Respecto al crecimiento de la población musulmana en España, en noviembre de 2020 Gascón dijo: "El Islam va en contra de los valores europeos y viola los derechos humanos. Debería prohibirse. Perdón, ¿es solo mi impresión o hay cada vez más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija del colegio hay más mujeres con el pelo cubierto y las faldas hasta los tacones. Quizás el año que viene, en lugar de inglés, tengamos que enseñar árabe".

Tras lo acontecido, la actriz emitió el siguiente comunicado en sus redes sociales:

"Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez.

Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo.

Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje. A mi equipo, mis compañeras, al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso.

En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones.

He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás.

Pero hoy, por fin sé quién soy.

Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida.

Me quieren aplicar el "cancel culture".

Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria,

¿ cómo avanzar ?"