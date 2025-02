Nico Paz, a fondo: los detalles de sus charlas con Messi y la indicación de Scaloni que lo dejó “sin palabras”

El mediocampista de la Selección Argentina y del Como de Italia habló de su gran presente y de cómo fue su debut con la Albiceleste.

Hoy 14:42

Nico Paz, mediocampista del Como, atraviesa un gran presente en la Serie A tras su salida del Real Madrid. En una entrevista con Sky Sport, el joven talento de la Selección Argentina repasó su carrera, su relación con Lionel Messi y la indicación de Lionel Scaloni que lo dejó sin palabras.

Paz recordó con emoción su primer encuentro con el capitán de la Albiceleste y lo que significó compartir equipo con él. “Esta foto con Messi... ¡‘G.O.A.T.’! Este también fue uno de los mejores momentos de mi vida, cuando tuve la oportunidad de conocer al mejor futbolista de la historia para mí. Fue muy especial porque pensé que no lo lograría, que se retiraría antes de que yo llegara a la selección, si es que alguna vez llegaba. Por eso fue el doble de emocionante poder conocerlo, ver que es un ser humano como todos, una persona increíble que ayuda mucho a los jóvenes. Fue una locura”, confesó.

Además, reveló el momento en que Scaloni le dio la orden de ingresar en el partido ante Bolivia por Eliminatorias: “Antes de entrar al campo, el entrenador me estaba explicando dónde jugaría y me dijo: ‘Juegas arriba, con Messi’. Me quedé sin palabras, pensaba que estaba soñando. Luego, poder darle un pase y que lo convirtiera en una asistencia... diría que este fue el mejor momento de mi vida”.

“Es increíble. Para mí fue una gran emoción. Muchas veces nos sentábamos juntos, hablamos mucho: me preguntaba cómo era Fábregas como entrenador, porque son grandes amigos. Fue hermoso conocerlo”, añadió sobre su vínculo con la estrella del Inter Miami.

El exjugador del Real Madrid también destacó otros hitos de su carrera, como su debut en el equipo español y el gol que marcó en la Champions League. “Fue un momento de enorme felicidad para mí y mi familia, nunca lo olvidaré”, recordó sobre su tanto ante el Nápoles.

Ahora, consolidado en el Como, Paz ha disputado 21 partidos en la Serie A, con cinco goles y cuatro asistencias, despertando el interés de clubes como el Inter de Milán. Sin embargo, mantiene la calma y se enfoca en su presente. “Es apenas mi primer año, estoy concentrado en mejorar cada día con mi entrenador, Fábregas, y con el Como, que está creciendo mucho”, aseguró.

A pesar de su gran presente en Italia, Paz no esconde su sueño. “En el futuro, quién sabe... jugar en el Real Madrid sería un sueño”, afirmó. Mientras tanto, disfruta de su crecimiento en la Serie A, donde se perfila como una de las grandes promesas del fútbol argentino.