Matías Ogas, el papá del bebé de Morena Rial, reapareció para reclamar por su hijo Amadeo, que se encuentra bajo el cuidado de Jorge Rial. Desde Córdoba, aseguró que el periodista lo bloqueó en el celular y aclaró que no pudo hacerse cargo de la criatura porque en las redes y TV se rumoreaba que tenía pedido de captura, aunque no era cierto.

Durante una entrevista con A la Tarde (América), el boxeador explicó que no tenía idea que su expareja robaba casas con sus amigos, y reconoció que él también fue detenido hace un tiempo, aunque ahora está muy enfocado al deporte porque quiere subirse al ring.

“No tengo nada que ver con la gente que está prófuga. Yo no robo. Yo entreno y me dedico a prepararme para pelear. Sí, estuve una vez detenido, pero hace mucho tiempo. Por un hurto. A Morena la conocí por Instagram. No voy a responder si estoy enamorado. Si puedo la voy a ir a ver”, sostuvo. Tras repetir que no conoce a nadie del grupo de la influencer, repitió que pronto se trasladará a Buenos Aires para ver a su nene, que no lleva su apellido por decisión de la joven.