Una estudiante argentina fue seleccionada por la NASA para diseñar una misión a Marte

Aitana Ferreyra Denz viajará a la sede de la agencia espacial para representar al país en el United Space School.

Hoy 18:46

Aitana Ferreyra Denz, de 19 años, fue seleccionada para participar en el programa United Space School, un proyecto educativo organizado por la Fundación para la Educación Espacial Internacional (FISE) en colaboración con expertos de la NASA.

Este programa reúne a estudiantes internacionales entre 16 y 19 años para proyectar y diseñar una misión tripulada a Marte.

Bajo la guía de ingenieros y científicos de la NASA y otras instituciones del sector espacial, la joven trabajará 15 días en una de las sedes de la agencia espacial junto con Valentín Poggio, también de 19 años, el otro representante argentino.

“Nuestra tarea será la planificación de una misión tripulada a Marte, uno de los principales objetivos de las agencias espaciales para las próximas décadas. Además, tendremos la posibilidad de tomar clases en la Universidad de Houston”, explicó Aitana a TN Tecno.

Esta experiencia no solo representa un desafío académico, sino también una oportunidad única para estudiar y ahondar en temas de ingeniería espacial y astronomía. “Allí podré profundizar también sobre misiones espaciales y física, que son conocimientos clave para mi futuro como profesional”, agregó la joven.

El proceso que recorrió Aitana para llegar hasta este punto no fue sencillo. La selección incluyó varias etapas exigentes: “Fue muy duro en términos de nivel académico y de preparación. Primero enviamos cartas de recomendación y nuestros CV, luego videos respondiendo preguntas. Después pasamos a una entrevista por videollamada con el comité de selección y finalmente un trabajo técnico donde teníamos que hacer una propuesta sobre distintos aspectos a una misión a Marte”, explicó la mendocina, fan de la NASA y apasionada por las ciencias y el espacio.

“Desde chica que soy muy curiosa”, reveló. “Mis libros favoritos eran los de Julio Verne y Las aventuras de Tom Sawyer, pero luego de varios intentos de copiar a mis ídolos me di cuenta de que no podía hacer 20.000 leguas de viaje submarino cuando estaba aburrida. Como todos dicen, me di cuenta de que nacimos muy tarde para explorar la Tierra, así que la única opción lógica en mi cabeza de cinco años era explorar el espacio”, recordó a TN Tecno.

Hace unos años, Aitana participó en el programa Mujeres Moviendo el Mundo de la Fundación INVAP en 2023, un proyecto que le abrió los ojos y la cabeza. Ese año también representó a la Argentina en Tech Girls 2023, un programa en Estados Unidos para darle lugar a las jóvenes de todo el mundo en la ciencia y tecnología a través del desarrollo de prácticas.

“En esa oportunidad visité el Goddard Space Flight Center de la NASA, donde conocí los cuartos limpios donde se construye el telescopio Nancy Grace Roman y aprendí de profesionales del campo. En esa ocasión, el enfoque principal fue nuestra investigación en Virginia Tech”, contó. Y agregó con expectativa: “Ahora espero una experiencia aún más inmersiva y técnica”.

El United Space School es un programa educativo internacional que reúne cada año en Houston, Texas, a estudiantes de secundaria de todo el mundo con un interés especial en la exploración espacial. Organizado por la Foundation for International Space Education (FISE), el programa tiene una duración de aproximadamente dos semanas y ofrece a los participantes la oportunidad de trabajar en equipo para diseñar una misión tripulada a Marte.

Durante su estancia, los estudiantes asisten a conferencias impartidas por expertos de la industria aeroespacial; visitan instalaciones clave de la NASA y empresas como SpaceX o Boeing; y trabajan bajo la tutoría de científicos, ingenieros y astronautas. A lo largo del programa, los participantes deben desarrollar un plan detallado de misión espacial, que finalmente presentan ante un jurado de especialistas.

Más que un simple curso, el United Space School es una experiencia inmersiva que no solo fomenta el conocimiento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), sino que también impulsa el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad. Para muchos jóvenes, este programa representa una puerta de entrada al mundo de la exploración espacial y un paso importante en su camino hacia una carrera en el sector aeroespacial.

Aitana Ferreyra Denz, junto con Valentín Poggio, será la representante de la pasión y el talento argentino en el United Space School 2025.

Este reconocimiento no solo refleja su capacidad individual sino también las oportunidades crecientes que existen en el país para aquellos interesados en carreras relacionadas con la ingeniería espacial y otras disciplinas científicas.

“Cualquiera que lo desee puede ser parte de esto. La Argentina está llena de oportunidades, con empresas, universidades y profesionales dispuestos a acompañarnos en este camino. Solo hace falta animarse, buscar esas oportunidades y saber aprovecharlas al máximo”, concluyó la joven.