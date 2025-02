Remiseros y taxistas de Salta, el blanco elegido por los delincuentes en horas de la noche

Si bien siempre ocurrieron estos hechos, se incrementaron desde hace dos meses, ahora con saña y agresividad. Los gremios piden reunirse con Seguridad de la vecina provincia ante la brutal ola de robos en la ciudad.

Volvió el miedo a las calles salteñas. En las últimas semanas fueron recurrentes las noticias de ataques a los taxistas y remiseros de la ciudad de Salta. Asaltos y robos violentos donde los delincuentes se llevan ticketeras, celulares, recaudaciones, objetos personales. Los hechos son violentos por la utilización de armas blancas y de fuego. Se marcan zonas peligrosas y calles en donde, los trabajadores del volante, dejaron de circular.

"En la adicción de paco, el maldito paco", dijo Alfredo Carrizo, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Salta, en diálogo con El Tribuno de Salta. El dirigente aseguran que son los adictos los que cometen muchos delitos. "Hacen cosas que la gente normal no lo hace. Si a la madre le roban, a la familia le roban. Hacen lo que sea para tener dinero y comprar más paco. Y la justicia y la Policía, deberían estar en este problema. No se puede abandonar a la gente así y dejarla a la intemperie. No se puede pasar por el barrio San Benito. Están en todas la esquina, a media cuadra, en todos lados, los chicos, las chicas tiradas, viendo a qué van a robar", describió.

El gremialista explicó que ellos están muy expuestos y dijo que si bien hay una razón que gira en torno de la crisis económica también hay una "pata" social en un fenómeno que se profundizó en los últimos dos o tres meses. "Esto no tiene que ver con clases sociales ni menos con edades; todos estamos expuestos. Tiene que haber una contención en la familia, pero también por parte del Estado", dijo.

La zona sudeste está indicada como una de las más peligrosas, sin embargo Alvarado dice que son varias las zonas en donde no se entra. "El barrio Sarmiento es impenetrable; es el que está al lado de Progreso. Son calles angostas. Después, en 20 de Junio no se puede levantar gente, la parte Norte Grande, Solidaridad, en Finca Independencia, son muchos barrios jodidos. Y por supuesto que está el Bajo, en El la zona que se llama El Zaire, a donde van los chicos que ya están reventados, los que ya no tienen familia, no tienen nada, y quedan tirados ahí en la esquina. Pero nadie dice y ni hace nada", dijo Alvarado.

En zona norte, La Unión y Castañares son dos barrios donde nadie quiere a trabajar. En la zona este y en la oeste también tienen sus lugares imposibles.

Ahora bien, son muchos los atracos y hechos violentos. Sucede también que, en la gran mayoría de los casos los trabajadores no denuncian ante la autoridad policial. Eso es terrible porque no se cuenta con una estadística. Dicen que no realizan el trámite porque los atracos suceden en barrios cuyas comisarías y delegaciones policiales están abarrotadas siempre de gente denunciando. El tiempo es oro para los trabajadores que tienen que salir cuanto antes a recuperar lo perdido.

"Ya pedimos una reunión con el ministro de Seguridad, pero hasta ahora no podemos hacer nada. Pedimos más agilidad en el trámite de denuncia. Esto para que luego tengamos un mapa de los asaltos. Sabemos que es muy difícil que sea un grupo de maleantes que sean profesionales o tengan abocado directamente al robo de taxistas. La mayoría que roban en las calles, los que te van a manotear en las calles, son gente adicta", concluyó.

Desidia

Para Gerardo Vaso, el problema de la inseguridad en taxis y remises también está vinculado al consumo problemático de sustancias. También dijo que no hay diálogo con el Gobierno provincial. "Yo estuve sentado así cara a cara. Ricardo Villada, entonces presidente del Consejo Deliberante. Hoy es ministro de Gobierno y no podemos tener una reunión. Tampoco podemos llegar al secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, siendo que es dueño de una empresa y que sabe igualmente cuál es la problemática. Es su problemática, la está viviendo alguien que tiene que velar y por sus empleado, de su empresa y nunca hizo nada. La otra cuestión que el taxi es el parámetro de la economía social de la ciudad. De la calle. Estamos las 24 horas, los 365 días del año, en contacto con esa problemática. Sabemos lo que pasa en una ciudad con las drogas , pero también sabemos que hay desidia del mismo Estado que, con su incompetencia, ha creado una nueva sociedad que es la gente, los drogadictos, que viven en las calles. No hay contención ni paliativo del Estado, en esta situación", dijo Gerardo Vaso, presidente de ATASA (Asociación de Taximetristas Salta).

"Cuando no hay plata ¿a quiénes asaltan? A los taxistas porque es como cazar en el zoológico y nosotros somos los animales", dijo.

Corredores seguros

Hace un año y pico, año y medio, los trabajadores le pidieron al jefe de Policía que vuelvan a hacer los "corredores seguros", que eran los accesos a la zona roja, en la Independencia e Ituzango, en Córdoba e Independencia, en el acceso a Villa Juanita, camino a la Isla y en 20 de Junio. Los taxistas observan que en esos lugares son los mayoristas de las drogas.

También dicen que venden drogas en cualquier barrio y nombran a El Tribuno, Santa Ana, Ciudad del Milagro. Los taxistas hablan de que "Salta está inundada de paco y es por eso que hay inseguridad".