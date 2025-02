La reacción de Taylor Swift al ser abucheada por todo el estadio en el Super Bowl

La cantante no pudo ocultar su disgusto al escuchar los silbidos de la gente. La artista estuvo presente en el Caesars Superdome para alentar a Travis Kelce, su novio y figura de Kansas Chiefs.

Hoy 08:20

Este domingo por la noche, Philadelphia Eagles aplastó por 40 a 22 a Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2025 y se coronó campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos. El partido contó con la presencia de varias estrellas, entre ellas Lionel Messi, que estuvo presente junto a Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, sus compañeros en Inter Miami.

Otra de las presencias estelares de la noche fue la de Taylor Swift, pareja de Travis Kelce, figura del equipo de Kansas. En la previa a la gran final, la cantante estadounidense fue enfocada por una de las cámaras y apareció en la pantalla del Caesars Superdome.

Cuando la intérprete de “You belong with me” y “All too well” fue vista en todos los rincones del estadio a través de las pantallas, gran parte de los hinchas la abuchearon durante varios segundos.

En las imágenes que se viralizaron tras el Super Bowl, se puede ver a Taylor visiblemente incómoda mientras se reía nerviosa de la situación. La artista hizo muecas de sorpresa al escuchar la reacción de la gente y no pudo ocultar su disgusto por la situación.