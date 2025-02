Lauty Gram habló sobre el final de su relación con la China Suárez: "Hizo un escándalo"

El cantante compartió detalles desconocidos de su breve relación con la actriz.

Hoy 08:09

Lauty Gram rompió el silencio sobre su breve relación con la China Suárez y no escatimó en detalles sobre el polémico final de su romance.

Durante su participación en el streaming de Gran Hermano, el debate, el cantante fue sincero y habló como nunca de lo que vivió con la actriz.

“Fue algo efímero, algo que pasó. Si me pongo a pensar, simplemente fue un suceso. No sentí nada tan fuerte, fue algo más casual, algo que quería experimentar, vivir y conocer. Fue algo pasajero”, explicó. Sin embargo, lejos de evitar la controversia, reveló la razón que puso fin a su historia.

“Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya y yo la mía. Estaba soltero, podía hacer lo que quería”, contó.

"Lo de La China fue algo efímero, no llegue a sentir tanto" Lauty Gram en #GHElDebate #GranHermano pic.twitter.com/BbnInt4kgY — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 12, 2025

Ttambién recordó la reacción de la China al enterarse. “Hizo un escándalo. Subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Yo estaba mal porque no había hecho nada, estaba soltero. Ella me bardeó por chat, me juzgó y me hizo quedar mal, como un pelot...”, lanzó, sin vueltas.

Aunque aseguró que no se arrepiente de haber vivido esa experiencia, fue contundente: “No me gustó que me juzgue ni que suba esa historia. Fue una relación pasajera, pero me sirvió para aprender muchas cosas, sobre todo cómo plantarme frente a una cámara y responder cosas incómodas”.