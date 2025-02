Una participante de “Love is Blind” denunció a su esposo por violencia de género: “Me pegó”

La joven detalló los abusos que sufrió en el último tiempo de su pareja, a quien conoció en el reality.

Hoy 13:03

Emily Ceco de Love is Blind denunció a Santiago Martínez por violencia de género. Al aire de Bondi Live, la exparticipante del reality relató cómo fue una de las situaciones de abuso que vivió con su expareja.

Según explicó la joven en el ciclo de streaming, el hombre la agredió el viernes a la noche luego de que ella volviera de ver Sex: “Cuando llegamos a casa me dijo ‘Te vi en TikTok’ y me empezó a insultar, me decía ‘Put... yo te vi en TikTok, estabas arriba del escenario con chongos, te estaban bailando y vos disfrutando ahí, sos una paje...’. Entonces me cambié, pedí un Uber para irme a mi casa y la llamé a mi mamá para avisarle que iba, que me espere”.

“Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda a ella y con mirada amenazante me puso el celular cerca para controlar lo que yo decía. Cuando yo dije ‘Ma, capaz que voy para casa ahora’ me cortó la llamada. Y me dijo ‘Vos no te vas a ningún lado’. Le pedí por favor que no hiciera esto peor, que yo no quería estar ahí porque me estaba tratando muy mal”, relató.

Y continuó: “Y le dije, por favor, correte de la puerta porque estaba trabando la puerta de la habitación. Y me dice, ‘vos te vas, pero te llevás todas tus cosas’. Entonces le dije ‘bueno, me voy, está el auto abajo’. Agarré un bolsito y empecé a guardar las cosas en un bolso. Y ahí fue donde me pegó una trompada en la cabeza, de espalda”.

“Le dije, ‘por favor, no me pegues’. Me respondió ‘Sos una put...’ y me volvió a pegar. Y me pegó dos trompadas más, entonces me paré y me quise ir de la habitación y se puso a trabarme contra la puerta. Y ahí me empujó contra la cama. Él es muy grandote, mide un metro noventa y tiene mucha fuerza. Después me empezó a ahorcar con mis brazos. Tengo un machucón por cómo me agarró”, continuó la joven entre lágrimas.

Usando anteojos negros para tapar el moretón en uno de sus ojos, sumó: “Yo le decía ‘Por favor, Santiago, dejame’. Estaba toda chiquita contra la cama. ‘Por favor, dejame’, le decía. Y me dijo, ‘me estás lastimando mucho’. Entonces le empecé a pegar con las rodillas para que se vaya. Y me dice, ‘ah, me estás pegando, hija de p...’. Hace dos horas no llorabas, llorá ahora, llorá ahora. Hace dos horas no llorabas, no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el ort... arriba del escenario. Y yo le decía, ‘por favor, basta, Santiago, por favor’. Y no, no paraba. Y ahí le pedí, por favor, de nuevo. Y lo empujé y le pegué una patada en los huevos”.

Después de la situación que vivió el viernes, la joven decidió denunciar a su pareja ante la Justicia y hacer público el calvario que vivió. “Estoy lo mejor que puedo, por suerte estoy muy acompañada de mi familia, que me está acompañando un montón. Yo la pasé muy mal. Le pedí por favor a Santiago que me deje de pegar”, dijo claramente angustiada.