Diego Schwartzman tuvo su emotiva despedida del tenis en la segunda ronda del Argentina Open

El Peque perdió ante el español Pedro Martínez y le puso punto final a una carrera en la que ganó cuatro títulos y llegó a ser Top Ten.

Hoy 18:20

Diego Schwartzman le puso punto final a su carrera profesional este jueves, luego de caer ante el español Pedro Martínez en la segunda ronda del Argentina Open. Con 32 años, el Peque se despidió del circuito tras una destacada trayectoria en la que conquistó cuatro títulos ATP y alcanzó el puesto N°8 del ranking mundial.

En el Buenos Aires Lawn Tennis, el público le brindó una ovación constante y lo acompañó en un partido lleno de emoción. A pesar de haber conseguido una gran victoria en primera ronda ante Nicolás Jarry, Schwartzman no pudo sostener el ritmo y perdió por 6-2 y 6-2 ante el N°41 del mundo. Entre lágrimas, vivió los últimos puntos de su carrera y, con su característico sentido del humor, expresó: "Oficialmente jubilado".

Las palabras de Schwartzman en su despedida

Al finalizar el encuentro, Schwartzman reconoció que le costó enfocarse en el partido: "Intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía. La cabeza y el cuerpo no conectaban. Lo competitivo lo tengo hasta el último segundo, pero voy a hacer como que el partido no existió. No tengo más que palabras de agradecimiento", expresó conmovido.

El tenista también destacó el apoyo incondicional de su círculo más cercano: "Siempre intenté disfrutarlo con la familia, mi novia, mis amigos y mis entrenadores. En cada momento intenté estar con ellos para que disfruten a la par mía. Esto llegó a su fin y me va a tocar disfrutar desde otro lado".

Por último, reflexionó sobre su impacto en el tenis argentino: "Argentina ha tenido monstruos del tenis y yo no les toqué ni los talones, pero toqué otra fibra en la gente. Eso hizo que me quieran y fue espectacular".

El camino hacia el retiro

Schwartzman había anunciado su retiro en mayo de 2024, cuando publicó una emotiva carta en sus redes sociales. En ese mensaje, explicó que el desgaste físico y mental lo llevó a tomar la difícil decisión: "En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo". Aun así, había dejado en claro que su intención era despedirse jugando en Argentina, algo que finalmente pudo cumplir en el ATP 250 de Buenos Aires.

El Peque llegó a ser N°8 del mundo en octubre de 2020, pero en 2024 sufrió un fuerte bajón en su rendimiento, cayendo hasta el puesto 386° del ranking.

Los títulos ATP de Schwartzman

A lo largo de su carrera, el argentino logró levantar cuatro trofeos en el circuito:

Estambul 2016

Río de Janeiro 2018

Los Cabos 2019

Buenos Aires 2021

Con su retiro, el tenis argentino despide a un luchador incansable, que con su garra y entrega supo ganarse el cariño de los fanáticos en todo el mundo.