Milei y el asesor Caputo tienen el desafío de hacer funcionar los principios de la “política cuántica”, tanto en el ámbito legislativo como ante la opinión pública, para anular las contradicciones.

Hoy 07:03

Por Claudio Jacquelin

Para La Nación

En Los ingenieros del caos, Giuliano Da Empoli define a la actual era como la de la “política cuántica” en la que “varias verdades contradictorias pueden coexistir sin que ninguna de ellas anule necesariamente a la otra. […] La política cuántica está llena de paradojas”, concluye.

Javier Milei, uno de los exponentes mundiales de la nueva era, y Santiago Caputo, su exitoso “ingeniero del caos”, acaban de hacer un ejercicio extremo de esa concepción y de poner a prueba el arte de contradecirse y tener éxito. Lo ocurrido anteayer en el Congreso es el caso más cabal practicado hasta ahora por la gestión libertaria.

En el mismo momento en que la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar el proyecto de ley de ficha limpia, que se propone sanear la representación política, el Gobierno mandaba a presentar el dictamen de comisión del Senado con el número de firmas suficiente para tratar el pliego para integrar la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo. Multicuestionado por las sombras y evidencias que se acumulan sobre sus cualidades morales, su patrimonio y la forma en la que ejerce y ha ejercido la magistratura. Ficha limpia y Lijo. Oxímoron y paradoja.

Ahora Milei y el asesor Caputo (gestor de la candidatura del juez federal y prestidigitador del proyecto de ficha limpia para hacerlo desaparecer y aparecer según sus necesidades) tienen el desafío de hacer funcionar los principios de la política cuántica tanto en el ámbito legislativo como ante la opinión pública para anular las contradicciones que representan. Todo indica que deberán esforzarse mucho para lograr que las dos iniciativas no se anulen y, sobre todo, que la que más le importa (la integración de la Corte) prospere. La imagen de un piletazo para forzar la realidad domina hoy la escena.

“Los votos para Lijo todavía no están, pero todo indica que, si el Gobierno no la bloquea, sí estarían los votos para aprobar la ley de ficha limpia, cuya primera afectada sería Cristina Kirchner. Eso es un enorme problema porque, para sumar los dos tercios para Lijo, Milei necesita los votos del peronismo, cuya mayoría está en contra de ficha limpia. Además, el kirchnerismo, en particular, no la considera una prenda de negociación”, explica una senadora de buen diálogo con todas las bancadas y que ha sido parte de varias conversaciones al respecto.

Esa explicación, con la que coinciden numerosos senadores y referentes políticos, expondría una falla funcional en la extendida teoría (y sospecha) de que el Gobierno impuso en extraordinarias su proyecto de ficha limpia y logró que Diputados le diera media sanción, después de haberlo bloqueado en el período extraordinario, con el objetivo de convertirlo en una poderosa prenda de negociación con el kirchnerismo.

La tesis indicaba que, en pago al congelamiento en el Senado de esa iniciativa que impide a los condenados en dos instancias ser candidatos, los senadores que controla mayoritariamente la expresidenta, votarían al polémico juez federal. La falla sería que para el kirchnerismo la oferta resulta insuficiente y no que la intención del Gobierno fuera más noble.

Negociación con los K

“Por un lado si no se sanciona ficha limpia, porque el Gobierno la duerme, igual Cristina terminará proscripta por la Justicia, porque la Corte va a convalidar el fallo de Cámara y la condena quedará firme, que es lo que hoy alcanza para impedir una candidatura”, argumentan casi sin matices en el amplio mundo del panperonismo. Milei no es el único que juega con los principios de la política cuántica. Cristina Kirchner ha demostrado ser una especialista en el indulto a sus contradicciones.

Por eso, el pacto para tener los apoyos que permitan, por un lado, alcanzar el quórum y, por otro, sumar los dos tercios de los senadores presentes a la hora de votar a Lijo requeriría de otros acuerdos (o concesiones), que desde el interbloque de senadores peronistas y desde el kirchnerismo dicen que no se han alcanzado. Aunque las negociaciones no se habrían interrumpido. El silencio que caracteriza al Instituto Patria se ha reforzado en las últimas horas al respecto, como para darle sustento a las sospechas de que todavía el juego está abierto.

Las demandas de ampliar la Corte, de poner al Procurador General de la Nación (jefe de los fiscales) y de confirmar a decenas de jueces impulsados por el peronismo para apoyar el pliego de Lijo siguen vigentes por parte del kirchnerismo y el Gobierno no ha avanzado en nada concreto en esos temas. Los herederos de Néstor Kirchner no fían, cobran por anticipado.

El control de Cristina Kirchner sobre la mayoría del bloque de senadores sigue siendo aún muy férreo, aunque algunos gobernadores tengan sus agentes cuentapropistas para ciertos temas. Por eso, los conocedores de la Cámara alta dicen que sin acuerdo con el Instituto Patria ven casi imposible que se reúnan los votos para integrar la Corte.

“Con los opositores dialoguistas los votos se juntan de a uno, pero con el peronismo hay que lograrlos de a muchos. En los temas que a Cristina de verdad le importan, eso es más potente todavía”, explica una senadora que lleva años viendo a delegados de gobiernos negociar en el Senado.

“Si tuvieran los votos habrían llamado a sesión inmediatamente después de que se presentó el dictamen y lo trataban con los dos tercios, como habían dicho que iban a hacer para evitar fugas, discusiones y subidas de precio en el lapso que iría entre dictamen y tratamiento en el recinto”, agrega un veterano legislador radical, que espera órdenes de la superioridad de su provincia.

Llamados y aprietes

Lo cierto es que en las horas posteriores a la presentación del dictamen para tratar el pliego de Lijo los llamados y las presiones sobre los senadores se aceleraron. La conformación de la Corte es un tema demasiado serio para el Gobierno y se juega mucho en esa partida. La suspensión de las PASO viene después y tiene todo dado para que se apruebe, sobre todo porque Cristina Kirchner juega en ese tema a decir que no, pero esperando que sea sí. Ficha limpia, en cambio, nunca estuvo entre las prioridades del Gobierno. Sacarla a la expresidenta de la cancha antes de tiempo no es un negocio. Y convertirla en mártir, mucho menos.

La partida se juega así en varios tableros. “Ustedes eleven el dictamen que ya tiene las firmas y nosotros nos ocupamos de juntar los votos para la sesión”, dicen haberlo escuchado decir al juez federal respecto de su pliego. La primera persona del plural no es una manifestación de megalomanía mayestática. Incluye al gran promotor de su postulación, el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, más conocido como El Conde de Montecristo, tras haber perdido su poder omnímodo de cuando era presidente del Tribunal. La venganza es un motor demasiado poderoso.

De todas maneras, la Casa Rosada o, mejor dicho, Santiago Caputo no ha dejado solos en esa tarea a los magistrados. Aún cuando tiene otros recursos para llevar a sus candidatos a la Corte: todas las versiones que surgen de Balcarce 50 y del Senado indican que si el pliego de Lijo no es votado por la Cámara alta, igual llegará a la Corte. Sería nombrado por decreto, en comisión por un año, junto con Manuel García-Mansilla, el otro candidato de Milei, cuya postulación quedó empantanada en la Comisión de Acuerdos, sin lograr los votos para ser tratada en el recinto.

Sin embargo, tanto el Gobierno como Lijo prefieren que su llegada al máximo tribunal del país se dé por la vía regular establecida expresamente por la Constitución sin tener que enfrentarse a posteriores impugnaciones. Para eso confían en el inmenso poder de lobby del juez y de su padrino. Y, sobre todo, en la larguísima lista de amigos poderosos con que ellos cuentan en los universos político, económico, judicial, deportivo y de otros poderes fácticos que no suelen transitar bajo los focos de la opinión pública.

“Yo creo que hoy no tienen los votos, pero es muy difícil de saberlo y de predecir el final, porque todo lo que está relacionado con Lijo está rodeado de un nivel de clandestinidad que yo nunca he visto. Y mirá que ya he visto mucho. Es difícil imaginar la cantidad y el origen de la gente que me ha llamado para que cambie mi posición y lo apoye”, afirma uno de los senadores (pocos) que ha anticipado su rechazo a esa postulación.

Ese legislador no está solo. Sobran los casos de quienes son objeto de llamados, tanto que algunos, mitad en broma y bastante en serio, dicen que van a cambiar su número de celular hasta la sesión del jueves próximo.

Los senadores del radicalismo y de Pro son por estas horas los principales destinatarios de la presión para que voten a Lijo, así como campo de batallas internas. Gobernadores, dirigentes partidarios, aportantes de campañas tienen al rojo vivo sus teléfonos.

En la UCR la firma que le dio el aval a Lijo del presidente del bloque de senadores, Eduardo Vischi, desató la bronca contenida de varios de sus compañeros de bancada. Aunque para todos era un secreto a voces que había dado el apoyo, como lo reveló en noviembre pasado Gustavo Ybarra en La Nación, el correntino no solo lo había negado públicamente sino que también lo hizo en privado ante sus correligionarios, que el miércoles comprobaron quién decía la verdad.

Radicales en las sombras

En el interior del bloque, así como del partido, la situación es crítica. La influyente figura del empresario del juego Daniel Angelici, de algunos gobernadores y de varios dirigentes choca con los principios e intereses de varios senadores y gobernadores, que se oponen a la designación.

Uno de los más complicados es el presidente del partido y senador nacional Martín Lousteau, que solo ha dicho que demanda la designación de una mujer, pero que hasta ahora se ha resistido a rechazar públicamente a Lijo. Su debilitada autoridad no está en condiciones de desairar a sus soportes, como el dirigente porteño Emiliano Yacobitti, cuya relación o dependencia de Angelici es por demás comentada.

Por eso, Lousteau convocó a los gobernadores partidarios, a cuya autoridad responden varios de los senadores radicales, a una reunión el lunes para que fijen posición. Aunque todo indica que seguirán orejeando la posición del peronismo y el número de senadores que, finalmente, puedan sumar Lijo y el Gobierno. La fragilidad de los principios y la debilidad institucional son directamente proporcionales. Nadie quiere quedar expuesto a represalias.

“Si votamos en contra de Lijo y no llega a la Corte va a seguir siendo juez federal y él o cualquiera de los jueces que le responden nos van a poner en la mira. Y si llega, va a tener un poder aún mayor para vengarse”, admite con extremo realismo y sin mucho pudor un senador radical.

Aún más crudo y con el sarcasmo que lo caracteriza, un veterano asesor del Senado amplía el mismo concepto: “Mirá cómo venimos a confirmar que en la Argentina el Poder Judicial es el único temido tanto por la casta como por los outsiders. Y, por eso, nadie se anima a cerrarle la puerta al candidato a la Corte más cuestionado de la historia. Estamos peor que no tener justicia. Tenemos un sistema que imparte injusticia y arbitrariedad. Por eso Milei y Caputo se equivocan si piensan que con nombrar a un experto en (in) Justicia tienen asegurada la gobernabilidad y la impunidad. De la Rúa, que era del sistema, y Cristina, que creía que controlaba todo, son dos biografías que deberían leer con atención”, concluye.

El escenario pintado difícilmente podría ser menos edificante para los ciudadanos comunes: hasta quienes cuentan con fueros y hasta ahora no tienen causas abiertas en la Justicia temen consecuencias por votar a conciencia. O esgrimen eso para justificar públicamente un voto que contraviene sus declaraciones de principios.

La política cuántica absuelve las contradicciones. Queda menos de una semana para saber si Milei y su ingeniero del caos tienen éxito y dan otra muestra de capacidad para evitar la trampa de las paradojas. En tal caso, Lijo y ficha limpia tal vez no sean un oxímoron.