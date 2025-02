Jorge Rial reaccionó ante un posteo sobre la adopción de su hija Morena

El periodista le contestó a una usuaria de X que posteó un meme que se burlaba de su hija y su adopción.

Hoy 21:45

Jorge Rial continúa afligido por la situación de su hija, Morena Rial, que pasó siete días detenida por robar una casa en Villa Adelina. En medio del dolor y la vergüenza, este viernes se encontró con un meme donde se burlaban del proceso de adopción, hace 26 años, y explotó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En X, el conductor le respondió a una usuaria que con fotos se rió del escándalo familiar y sostuvo que Marley y Flavio Mendoza habían comprado a sus hijos en eBay, mientras que él “lo hizo en La Salada”, la popular feria de Ingeniero Budge.

Furioso, reposteó una imagen de la chica que lo atacó y contestó: “Comprar en un prostíbulo”. Al verlo, la mujer le explicó que el chiste no fue idea propia: “Ay pero por favor Jorge, es un meme que me mandaron por WhatsApp. Ni siquiera lo hice yo. No seas tan susceptible”. El periodista no volvió a emitir palabra, pero tampoco eliminó el contraataque que fue un puñal en el pecho en este delicado momento.