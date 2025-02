Emily Ceco ratificó y amplió su denuncia por violencia de género contra Santiago Martínez: “Pensé que me iba a matar”

Ayer, una semana después de acusar a su expareja Santiago Martínez, la joven se presentó en el juzgado junto al abogado Roberto Castillo. Tras declarar ante la Justicia, se mostró consternada.

Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind, ratificó y amplió su denuncia por violencia de género. Este lunes, una semana después de acusar a su expareja Santiago Martínez, la joven se presentó en el juzgado junto al abogado Roberto Castillo. Tras declarar ante la Justicia, se mostró consternada.

“Fue bastante largo. Me hizo muy mal emocionalmente”, dijo la joven en diálogo con Intrusos (América). Acto seguido, aseguró que “revivió” todo: “Me costó mucho declarar”.

Al respecto, el letrado expresó: “Yo quiero que ustedes entiendan que esto no es un hecho aislado. O sea, hay una historia de violencia. Entonces, ella tuvo que repasar un montón de situaciones que vivió hasta lo que nosotros consideramos que es una tentativa de homicidio, que fue el último hecho”.

Consultado sobre los pasos a seguir, Castillo precisó: “Ahora el fiscal tiene que analizar la declaración de Emily y las pruebas que nosotros aportamos. Después, va a encuadrar los hechos que se están investigando y luego imputar a esta persona, a mi criterio, por tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas en otras ocasiones”.

A su turno, Emily admitió que le costó mucho romper el silencio: “Pude hablar hoy porque tomé valor. Antes tenía mucho miedo y mucha vergüenza. Yo tuve mucho miedo de Santiago mucho tiempo... Y lo sigo teniendo". “Yo llegué a pensar que me iba a matar”. “Yo misma me di la fortaleza porque sabía que si yo no pedía ayuda, no iba a contarlo, me iba a morir. Yo tenía miedo de que me mate. Yo pensé que me iba a matar”, lamentó entre lágrimas.