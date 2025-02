La Casa Rosada criticó al abogado que presentó la denuncia en EEUU por la polémica de las criptomonedas

"Estuvo detenido por estafas". El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a Mariano Moyano Rodríguez.

Hoy 10:51

La Casa Rosada criticó al abogado que presentó la denuncia en Estados Unidos por la polémica de las criptomonedas: "Estuvo detenido por estafas". El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a Mariano Moyano Rodríguez. El letrado hizo acusaciones ante el Departamento de Justicia del país norteamericano y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), luego de la promoción el Presidente a la cripto Libra.

Francos dijo en declaraciones a radio La Red: "Vi que hubo un abogado que hizo una denuncia, lo gugleé, vi que tuvo una denuncia por estafa en Paraguay, estuvo detenido. No me merece ninguna credibilidad lo que haga o pueda hacer. Esta denuncia contra el Gobierno no es nada seria".

La acusación, según pudo saber TN, reporta posibles "operaciones criminales" y está a cargo de Moyano Rodríguez, un abogado especializado en acciones de rastreo y recupero de activos que tiene estudios en la Argentina y Nueva York.

En la presentación se aportan datos hasta ahora desconocidos sobre los involucrados y las empresas que formaron parte de la operatorio, las que no estarían autorizadas para trabajar.