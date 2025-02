Muerte de Liam Payne: la Justicia sobreseyó al empresario argentino y a los gerentes del hotel

La Sala V de la Cámara Criminal y Correccional absolvió a Rogelio Nores y a los directivos del hotel CasaSur, quienes estaban acusados de homicidio culposo por el fallecimiento del ex One Direction.

Hoy 09:54

En las últimas horas, La Justicia sobreseyó a Rogelio Nores, el empresario argentino acusado del homicidio culposo del cantante Liam Payne, que falleció en el hotel CasaSur de Buenos Aires el 16 de octubre pasado al caer del balcón de su habitación ubicada en el tercer piso del lugar, en una supuesta crisis de salud mental provocada por el consumo de drogas y alcohol combinados con sertralina, un potente antidepresivo.

La decisión fue tomada por los jueces Julio Lucini y Hernán López, integrantes de la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional: el voto de López fue emitido en disidencia parcial. De acuerdo al fallo, al que accedió Infobae en forma completa, también resultaron sobreseídos Esteban Grassi y Gilda Martín, los gerentes del CasaSur acusados de la muerte del ex One Direction. “La formación de esta causa no afecta el buen nombre y honor de que hubieran gozado”, establecieron ambos jueces.

Los procesamientos de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel Pereyra -el camarero y el trabajador del hotel detenidos bajo prisión preventiva, acusados de venderle cocaína al cantante- fueron confirmados por los camaristas y seguirán encarcelados.

Nores, Grassi y Martín habían sido procesados a fines de 2024 por la jueza Laura Bruniard, que entendió, en sintonía con lo planteado por el fiscal Andrés Madrea -que condujo una investigación exhaustiva, que incluyó el análisis de más de 800 horas de filmaciones- que los tres acusados habían tenido diversos roles en la cadena de hechos que llevaron a la muerte de Payne. Madrea había acusado a Nores con una calificación mucho más dura que el homicidio culposo: abandono seguido de muerte, con una pena de hasta 15 años de cárcel.

Así estaba la mes de la habitación de Liam Payne al momento de su muerte

Nores fue considerado por Bruniard como un “garante”, en términos de la jueza, de la vida y estadía de Payne en la Argentina: acompañó al ex One Direction en el país tras un intento de desintoxicación en Estados Unidos y controló sus gastos según pruebas de la causa. El padre de Liam, Geoff Payne, presentó un fuerte testimonio en su contra: Nores, como respuesta, demandó a Payne padre por difamación en Estados Unidos. Grassi y Martín, al no retener a Payne en el lobby del lugar tras alertar al 911 de la última crisis del cantante, luego de que llamara a dos trabajadoras sexuales al lugar. En cambio, fue llevado a su habitación: en su llamado al servicio de emergencias, alertaron que la habitación tenía, precisamente, un balcón, de donde finalmente cayó en un estado de semi-consciencia o inconsciencia total, según la fiscalía, con 2,3 gramos de alcohol en sangre según el reporte toxicológico.

En el caso de Nores, el procesamiento fue apelado por su defensa, integrada, entre otros, por el abogado Rafael Cúneo Libarona, con una audiencia oral celebrada el lunes 10 en la Sala V. La postura de la defensa apuntaba a que Nores, entre otros factores, no tenía ningún rol formal en la vida del músico, ya sea como manager, acompañante terapéutico, etcétera.

Liam Payne y Roger Nores

“Estamos contentos de haber revertido en 360 grados la resolución, con un sobreseimiento absoluto de parte de la Cámara. Siempre sostuvimos que Rogelio Nores no fue el responsable del fallecimiento de Liam Payne. Solo era su amigo y no tenía el deber ni la obligación jurídica de velar por su seguridad”, afirmó Cúneo Libarona a este medio. “Payne era un hombre mayor de edad, cuya libertad y capacidad no se encontraba afectada por interdicción alguna, incluso en su formulación material de mera aptitud racional general si nos atenemos a las evaluaciones de los médicos”, aseguraron los jueces en el fallo.

Queda una chance de apelación al sobreseimiento de los acusados, que podrá ser realizada por el fiscal de cámara del expediente y la querella del caso, llevada adelante por el estudio Marval O’Farrell Mairal, en representación de Cheryl Cole, la madre de Bear, hijo de Liam. Las pericias del caso no concluyeron: el iPhone de Nores, confirman fuentes del caso, espera ser abierto, así como los aparatos de otras personas de interés para la investigación que fueron allanadas.

La computadora de Payne tampoco fue abierta todavía.