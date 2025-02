Gemsa baja los precios de los Chevrolet Tracker y Onix

En tiempos donde es importante tomar decisiones inteligentes para las inversiones y cuidar el capital, GEMSA aplicó una reducción de precios en la línea de vehículos de Chevrolet Onix y Tracker.

Estos modelos se pueden comprar con descuentos de hasta $ 3.200.000 respecto de los precios de enero 2025.

Las bonificaciones más importantes se ofrecen en las versiones de Chevrolet Onix LT y LTZ AT con una reducción de $2.500.000 respecto del mes pasado y las Chevrolet Tracker AT y LTZ AT de $3.200.000.

Para potenciar la inversión se pueden financiar hasta $9.000.000 con tasa 0% en los Chevrolet Onix y hasta $12.000.000 con tasa 0% para Chevrolet Tracker, ambos créditos con un plazo de hasta 12 meses.

El concesionario también cuenta con descuentos en su servicio de Postventa. Se pueden realizar los servicios oficiales Chevrolet 10k o kits de mantenimiento (cambio de aceite y filtro, pastillas de freno, batería, etc) con bonificaciones de hasta 60% y pagarlos en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas o Tarjeta Naranja.