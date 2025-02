Sorpresa en la lista de concentrados de River: Nacho Fernández y González Pírez quedaron afuera

Gallardo decidió dejar al margen a los dos experimentados jugadores de cara al duelo ante San Martín de San Juan.

Hoy 18:18

De manera inesperada, Marcelo Gallardo decidió excluir de la lista de convocados a dos referentes de peso en el plantel de River Plate. Ignacio Fernández y Leandro González Pírez no estarán disponibles para el duelo ante San Martín de San Juan, en el encuentro correspondiente al Torneo Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ausencia de ambos jugadores no pasó desapercibida, sobre todo por el contexto de declaraciones recientes del Muñeco. "No soporto los lugares donde te quedás por confort: demostrame que si no jugás el equivocado soy yo y no vos”, dijo el DT en su primera aparición pública del año. Sus palabras parecen tener destinatarios concretos, y las recientes decisiones refuerzan esa idea.

Las razones detrás de las ausencias

La situación de Nacho Fernández se explica por la competencia interna en el mediocampo. La aparición de jóvenes como Santiago Lencina, sumada a la presencia de nombres consolidados como Maximiliano Meza, Rodrigo Aliendro y Santiago Simón, dejan al experimentado volante de 35 años cada vez con menos espacio.

Por su parte, Leandro González Pírez quedó relegado en la defensa. El zaguero de 32 años es ahora la cuarta opción, detrás de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz. Sorprendentemente, Gallardo solo citó a tres centrales para el partido en San Juan, lo que podría ser un indicio de que el defensor no entra en los planes del entrenador.

La oportunidad para los juveniles del Sub-20

En contraste con estas ausencias, dos jóvenes talentos regresan a la convocatoria tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub-20. Tanto Ian Subiabre como Franco Mastantuono formarán parte de la delegación que viajará a San Juan.

El Muñeco considera a los juveniles como alternativas reales para refrescar el ataque. Subiabre, con su velocidad y desborde, ofrece cualidades únicas en el plantel, mientras que Mastantuono puede aportar desequilibrio en el mediocampo ofensivo, algo que River ha necesitado en los últimos encuentros.

Con estas decisiones, Gallardo no solo envía un mensaje claro al plantel, sino que también apuesta por el recambio generacional en busca de mantener alto el nivel competitivo de su equipo.