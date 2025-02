Flor Peña arremetió contra Carlos Tévez: "No me gusta en quién se convirtió"

La actriz fue invitada al ciclo de streaming de Flavio Azzaro y habló sobre el exfutbolista.

Hoy 10:36

Florencia Peña estuvo como invitada en Azzaro al horno, el ciclo de streaming de Flavio Azzaro. Allí habló de fútbol, de su fanatismo por River Plate y en un ping pong que el periodista le propuso, la actriz le dedicó punzantes frases a Carlos Tévez.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de donde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso”, comenzó diciendo la protagonista de Mamma Mía!, quien viene de ganar como Mejor Actriz en los Premios Estrella de Mar.

“Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador de... pero eso es una cuestión personal, eh. A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan. Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal”, sentenció la actriz.

En enero del año pasado, luego de la asunción de Javier Milei, Tévez le había dado su apoyo al presidente. En declaraciones radiales, sostuvo que sostuvo que el país vive ”un momento muy difícil, pero creo que este es el camino para cambiar algo”. Además, sentenció: “Tengo esperanzas”.

“Nunca hablé con Milei, no lo conozco. Pero creo que es cuando tenés que dar un batacazo, y tenés que ser duro y fuerte para cambiar algo. Creo que aunque cueste, y sé que mucha gente está sufriendo, ojalá este sea el camino que pueda cambiar algo”, concluyó el por entonces director técnico de Independiente.

En marzo de 2024, luego de enfrentarse con la Asociación Argentina de Árbitros, se defendió desde su cuenta de X. “Ni macrista, ni kirchnerista, ni libertario, ni lo que quieran poner. Esto no es político: ¡este es Carlos Tevez! Ni chorro ni policía. ¡Contra los títeres y quien quiera subir al ring donde quieran!”, tuiteó Carlitos.

También Flor Peña fue crítica en el ciclo de streaming con las posturas que toman muchos futbolistas a la hora de hablar de la actualidad política argentina: “No hay muchos que se atreven a hablar. Los jugadores no se la juegan mucho. Sin dar nombres, pertenecen a un universo en donde hay jugadores que juegan en Europa y te dicen ‘la Argentina está bien’. Juegan hace 20 años en Europa y vos decís ‘¿Cómo la Argentina está bien? Si vos, papi, vivís afuera'. O hacen negocios con cierta, pululan con gente que no... No quiero dar nombres, pero ya saben de quiénes estamos hablando".

“Como el futbol es un negocio, entonces lo inocente y lo rústico de agarrar una pelota en un potrero en cualquier lugar de bajos recursos y que los pibes sean felices jugando a la pelota, en el mundo de hoy está totalmente tergiversado: es un negocio en donde lo importante es absolutamente resultadista para ganar más y más”, aseguró.

Hace unos días en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz tuvo un ida y vuelta con el Puma Goity sobre la reposición en Telefe de Poné a Francella, el ciclo que compartían a principios de los 2000. Mientras la comediante cuestionó el tipo de humor que hacían, en especial en los sketches de La Nena y Sambucetti, el actor marcó sus diferencias. “Una vez que metemos un programa argentino de humor en la televisión, en Telefe, yo digo: ‘por favor, colaboremos’. Me pareció un análisis demasiado fino”, afirmó.