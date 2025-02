Pampita habló de la chance de tener un hijo con Martín Pepa: “Me gustaría"

La conductora no dudó en sincerarse sobre sus experiencias pasadas con la maternidad y los desafíos que enfrentó con sus tres hijos.

Tras separarse de Roberto García Moritán, Pampita decidió dejar atrás el pasado y apostar nuevamente al amor con Martín Pepa. En una reciente entrevista en El Observador, la modelo habló de la posibilidad de tener un hijo con el polista.

Sincera, en una charla íntima con Barbie Simons, dijo: “Me gustaría tener algún hijo de nuevo, pero no sé si se me va a dar. La verdad tengo que tener la suerte de que un compañero quiera el mismo sueño que yo”.

La conductora no dudó en sincerarse sobre sus experiencias pasadas con la maternidad y los desafíos que enfrentó con sus tres hijos. Recordó con emoción lo difícil que fue la crianza de uno de ellos: “Con Beltrán para mí fue muy complicado. Fue muy difícil. Todos los recuerdos que tengo de sus primeros años yo estaba muy triste. De estar amamantando y llorando a la vez. Como que no pude darle eso y tampoco me lo pude dar a mí”.

También mencionó las complicaciones con Benicio, a quien tuvo poco después de su separación con Benjamín Vicuña, y con Ana, cuya crianza coincidió con la pandemia y problemas económicos que la obligaron a trabajar sin descanso.

Es por esta razón que la top model quisiera ser mamá nuevamente. “Yo quiero estar embarazada, durmiendo la siesta, tomando el té con mis amigas o mirando cosas de bebé online, tengo esa fantasía”, concluyó.