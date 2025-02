A tres años de la invasión rusa, Macron visita a Trump y presiona por un acuerdo de paz que incluya a Zelensky y Europa

Frente a la decisión política del presidente de Estados Unidos de negociar a solas con Putin, el mandatario francés llegará a la Casa Blanca para plantear una alternativa que diseñó junto al premier británico Starmer.

Hoy 08:14

A tres años de la invasión rusa, Emmanuel Macron será recibido en el Salón Oval por Donald Trump para debatir un acuerdo de paz en Ucrania que incluya a Volodimir Zelensky y Europa, una posibilidad que el presidente de Estados Unidos descartó al iniciar conversaciones con Vladimir Putin.

Trump pretende cerrar un armisticio en Ucrania sin Europa ni Zelensky, que es el presidente ucraniano. Putin coincide con esa estrategia de negociación, y aceptó abrir el diálogo diplomático en Riad después de tres años de frío diplomático entre Washington y Moscú.

En respuesta a ese profundo movimiento geopolítico, Macron convocó a los líderes europeos al Palacio Eliseo para planificar una respuesta colectiva a la agenda unilateral que ejecuta Trump con el aval de Putin. Ese cónclave terminó en discursos formales y sin una sola propuesta en firme.

Europa se mueve al compás de las decisiones diplomáticas que asumen Francia y Alemania, pero el canciller Olaf Scholz perdió las elecciones y en pocos meses dejará la Cancillería en manos de Friedrich Merz, un político de derecha que se alinea con la agenda exterior de Trump.

En este contexto, Macron se apalancó sobre la vocación de poder del premier británico Keir Starmer, que tiene una mirada del mundo en las antípodas de la administración republicana. Macron y Starmer dialogaron este domingo por teléfono y consensuaron el planteo que el presidente francés hará en la Casa Blanca

Macron ingresará al Salón Oval con una propuesta de tres puntos:

- Europa tiene que estar en la mesa de negociación.

- Zelensky debe participar en las conversaciones a la par que Putin.

- Europa está dispuesta a desplegar sus tropas en Ucrania para garantizar la paz que se acuerde con Rusia.

Es poco probable que Trump acepte los planteos del tándem Macron- Starmer. El presidente de Estados Unidos se siente cómodo negociando en soledad con Putin, y los dos mandatarios consideran que Zelensky no tiene representatividad política y que Europa está fracturada por diferencias ideológicas.

“Si hay paz para Ucrania, si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy listo. Lo haría a cambio de entrar a la OTAN”, sostuvo este domingo Zelensky para desarmar los argumentos que expresan Trump y Putin.

Y en paralelo, Zelensky convocó para este lunes en Kiev a una cumbre de todos los líderes europeos para fijar posición ante la propuesta unilateral de negociación con Rusia que ejecuta la administración republicana.

La convocatoria del presidente ucraniano encierra una paradoja: se busca una posición común, mientras Macron llegará a la Casa Blanca para defender una iniciativa que definió con el premier británico Starmer.

“No se puede ser débil con el presidente Putin. No es lo que eres, no es tu marca registrada, no es lo que te conviene”, le dijo -a la distancia- Macron a Trump durante una charla on line que protagonizó en París.

La respuesta a las declaraciones de Macron, antes de volar desde París a DC, corrieron por cuenta del Kremlin. “Estamos abiertos a contactos con Estados Unidos, en particular sobre los temas que perturban nuestras relaciones bilaterales”, señaló Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia.

Y añadió: “Esperamos un progreso real durante la reunión que se celebrará a finales de esta semana”.

Los comentarios de Ryabkov fueron un estiletazo que también lastimó a Starmer. El primer ministro del Reino Unido tiene prevista una audiencia con Trump en la Casa Blanca antes que concluya febrero para tratar el Caso Ucrania.

Y podría ocurrir que Starmer, como Macron, llegue al Salón Oval pidiendo que Europa y Zelensky participen de las negociaciones, y casi al mismo momento Estados Unidos y Rusia se encuentren nuevamente para avanzar en un acuerdo de paz sin otros jugadores en la mesa.

La intención de Washington y Moscú es que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller ruso Sergey Lavrov se reúnan en los próximos días para ponerle fecha a la cumbre entre Trump y Putin.

Si eso finalmente pasara, otra vez Europa y Zelensky se quedarían afuera de las negociaciones por Ucrania.