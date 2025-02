Jimena Barón se hartó y respondió a los cuestionamientos que recibe por su embarazo

La modelo se mostró molesta por los constantes cuestionamientos de sus seguidores en cada publicación que hace en sus redes sociales.

Hoy 23:18

Mientras se prepara para la llegada de su segundo hijo, Jimena Barón comparte cada detalle de esta nueva etapa con sus seguidores. En esta ocasión, la actriz mostró en sus redes la última adquisición que compró junto a su pareja, Matías Palleiro: un masajeador.

Sin embargo, no tardaron en llegar las advertencias por parte de algunos usuarios, quienes le señalaron que el uso de ese artefacto no sería recomendable durante el embarazo. Cansada de las críticas, Jimena decidió responder con un mensaje claro y contundente.

“Lo voy a decir con buen tono. Necesito, por favor, que dejen de decirme en cada historia que subo que no se puede hacer lo que estoy haciendo”, expresó en sus historias de Instagram.

Luego, enfatizó que está asesorada por profesionales: “Yo no voy a parir en la selva, no estoy sola con la criatura. Tengo médicos, obstetra y consulto las cosas, por ejemplo, los suplementos que tomo”.

Por último, ironizó sobre las múltiples restricciones que le señalan en redes: “No puedo comer salchichas, no me puedo hacer masajes… ¡Todo me dejan hacerlo! No se preocupen, está todo bien”.

Tras exponer la situación, la actriz recibió mensajes de apoyo de sus seguidores. Uno de ellos, con ironía, comentó: “Para mí es obvio que consultás. Si hicieras cosas que no podés, todos sabemos que la prioridad es el botox”. Entre risas, Jimena coincidió y respondió: “Totalmente”.