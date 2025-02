Morena Rial explotó contra Carmen Barbieri tras ser desvinculada de Mañanísima

La joven publicó un extenso descargo en contra de la conductora. “Me usaron para el rating”, aseguró la hija de Jorge Rial.

Hoy 12:47

Tras quedar en libertad, luego de pasar una semana presa, Morena Rial debutó como panelista en Mañanísima (El Trece), luego de dialogar en una entrevista exclusiva mano a mano con Carmen Barbieri.

Sin embargo, parece que aquella visita no le cayó bien a varios usuarios de las redes sociales, quienes llenaron las plataformas de comentarios negativos por llevar a More a trabajar en la televisión a pesar de haber delinquido y no tener estudios para realizar la tarea.

Tras las repercusiones, Barbieri salió a hacer un fuerte descargo y aseguró que no volverá a llamarla para que forme parte del panel de su programa, tras solo un día de trabajo.

Al aire de Mañanísima al día siguiente de la visita de Rial, aseguró: "Yo le ofrecí que quedara, es verdad. Yo creo que fue una buena nota, era una voz muy buscada. Pero me pareció que con una sola aparición, ya estaba. A mí no me importa el rating. No estoy a favor de la delincuencia pero sí de que pueda reintegrarse en la sociedad una mujer que cometió errores”.

Y siguió: "Ella dijo que estaba arrepentida pero no le pidió disculpas a la familia afectada, y eso me dolió. Yo le tendría que haber preguntado. No dormí en toda la noche y vi varias veces el programa antes de tomar la decisión y fui yo la que le pedí que no viniera. Darle trabajo era una manera de ayudarla a que encarrile, pero no vino por mí".

“El tema de darle trabajo fue para incentivarla. Yo le dije ‘informate, estudiá, trae algo hecho’, pensando que iba a venir hoy. Pero yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo”, agregó Carmen, antes de hablarle directamente a More y a su padre Jorge: “Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario”.

Horas después, Carmen fue entrevistada por LAM (América), en donde aseguró que ve “cómoda” a Morena, ya que está “respaldada” por su familia, que “nunca le va a faltar un plato de comida”. "No sé si la noté con ganas de trabajar. El trabajo es una cultura, es una forma de vivir. Hay que enseñarle a los niños que el trabajo dignifica”, dijo la conductora.

“Yo tomé la decisión. En el corte le dije que se trajera algo para mañana, algo preparado. Y me respondió ‘si, si, voy a hablar con el abogado’. Y le dije que no algo de ella, algo de color, una columnita. No la vi con ganas”, agregó Barbieri.

Además, le pidió disculpas por haber pedido que no vuelva a su mesa ya que “no está preparada para opinar, por ejemplo, de un tema tan bravo como el de Lian”. “¿Para qué la voy a tener ahí sentada para que se la pase mirando el teléfono todo el tiempo?”, lanzó Carmen.