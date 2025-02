Julián Álvarez reveló por qué picó el penal ante Real Madrid y contó intimidades de la Selección

El delantero cordobés dio una entrevista a los medios y habló sobre varias cuestiones: entre ellas, su gran presente en el Atlético Madrid y algunas cuestiones íntimas del vestuario de la Scaloneta.

Julián Álvarez atraviesa un gran presente en el Atlético Madrid, donde se convirtió en una de las figuras de LaLiga bajo la dirección de Diego Simeone. Con 20 goles y cinco asistencias en 39 partidos, la Araña se consolidó rápidamente en el equipo y destacó el estilo pasional del club: “Es un club muy lindo y tiene mucho de argentino, no solo por los jugadores, sino por la garra y la pasión”, afirmó en diálogo con Infobae.

Su llegada al Atlético y la influencia de Giuliano Simeone

El delantero reveló que su desembarco en el Colchonero tuvo mucho que ver con Giuliano Simeone, su compañero en la Selección Argentina durante los Juegos Olímpicos: “Desde el primer día que llegué a Francia, estaba todos los días metiéndome ficha hasta que bueno… Un poco después tomé la decisión”, confesó.

Uno de los momentos más recordados de su temporada fue su penal picado contra el Real Madrid en el Bernabéu. “Lo había pensado dos días antes. Sabía que (Thibaut) Courtois es gigante, pero yo estaba convencido”, explicó. Además, su festejo generó repercusión, ya que emuló la icónica celebración de Lionel Messi, aunque reveló su verdadero significado: “Mi mamá me escribió antes del partido y me dijo: ‘Si hacés un gol, dedícalo al cielo’. Fue para mi abuelo”.

Su salida del Manchester City y la espina de la Champions

Sobre su partida del Manchester City, Álvarez aclaró que no fue por un malestar, sino por la necesidad de un nuevo desafío: “En el City confiaron en mí, jugué muchos partidos, hice goles y ganamos títulos. Pero necesitaba un nuevo reto”. Sin embargo, admitió que le quedó una espina clavada por no haber jugado más en los partidos decisivos: “En la final de la Champions no entré, en la semi jugué poco. Son partidos que a uno le gustaría jugar”.

El orgullo de la Selección y su amor por River

A pesar de su éxito en Europa, su vínculo con la Selección Argentina sigue intacto. “Scaloni me dijo que cualquier técnico me querría en su equipo. Es un orgullo estar en la Selección y vivir momentos únicos con ellos”, expresó. Con apenas 25 años, ya colecciona una impresionante cantidad de títulos, incluyendo un Mundial, dos Copas América, Champions League y conquistas en Argentina e Inglaterra: “Algunos sueñan con ganar un título en su carrera, yo tuve la suerte de ganar varios. Es algo que me llena de orgullo”.

Por último, dejó en claro que River sigue ocupando un lugar especial en su corazón: “Siempre sigo a River. Fue mi casa, el club que me formó y al que le debo mucho”, dejando abierta la posibilidad de un futuro regreso.