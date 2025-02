Habló por primera vez la madre de Kim Gómez: "Me destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes"

El hecho ocurrió cuando los delincuentes, ambos menores de edad, se llevaron el auto de la mujer con la víctima dentro del vehículo.

Hoy 12:49

Este viernes al mediodía habló por primera vez la madre de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada el martes en medio de un robo en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió cuando los delincuentes, ambos menores de edad, se llevaron el auto de la mujer con la víctima dentro del vehículo. “Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes”, dijo Florencia, acompañada de Marcos Gómez, su expareja y padre de Kim.

“Que se haga justicia. Kim no fue la primera pero quiero que sea la última. Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes. No nos dejen solos, ayúdenos en todo lo que puedan”, pidió Florencia en diálogo con la prensa tras reunirse con la jueza María Lescano que, según la madre de Kim, “los atendió bien”.

Además, la mujer reveló que vio en persona a los acusados, los dos menores de 14 y 17 años. “No les puedo decir nada, pero los miré, los vi”, dijo en un visible estado de conmoción, al igual que los vecinos que ya realizaron repetidas marchas en reclamo por más seguridad en la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof.

Al ser consultada sobre qué le diría a los integrantes del arco político, la mujer pidió: “Por favor hagan algo, que se muevan, que no dejen así todo como está”.

El caso ya había tomado carácter político cuando el gobernador bonaerense aseguró que algunos dirigentes “quieren ganar un voto” en medio de una “campaña electoral”. Las tensiones también aumentaron luego de que el presidente Javier Milei pidiera la renuncia del gobernador e intervenir la Provincia.