El millonario premio que podrían recibir River y Boca en el Mundial de Clubes 2025

Los de Núñez y los de la Ribera se ilusionan con dar el golpe en el certamen internacional.

Hoy 14:38

A menos de cuatro meses del inicio del renovado Mundial de Clubes, la FIFA aún no ha oficializado el monto que recibirán los equipos participantes. Sin embargo, según el medio italiano Calcio e Finanza, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) negocia con la FIFA un acuerdo económico para definir los premios del torneo.

El certamen, que se disputará en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025, contará con 32 equipos de todo el mundo. Según la información filtrada, la FIFA otorgaría entre 15 y 18 millones de euros a cada equipo solo por participar, una cifra inferior a los 50 millones que se especulaban inicialmente. No obstante, los clubes podrían recibir sumas adicionales en función de su rendimiento: avanzar a la fase eliminatoria podría significar un acumulado de hasta 25 millones de euros.

En este contexto, River Plate y Boca Juniors se ilusionan con dar el golpe en el torneo. El Millonario compartirá el Grupo E con Urawa Red Diamonds (Japón), Monterrey (México) e Inter de Milán (Italia). Por su parte, el Xeneize integrará el Grupo C junto a Bayern Múnich (Alemania), Benfica (Portugal) y Auckland City (Nueva Zelanda).

Ambos equipos argentinos buscarán superar la fase de grupos para seguir en carrera por los premios millonarios que ofrece el Mundial de Clubes 2025.

Calendario del Mundial de Clubes:

Fase de grupos

Sábado 14 de junio

Inter Miami vs. Al Ahly FC (Hard Rock Stadium, Miami)

Domingo 15 de junio

Bayern Múnich vs. Auckland City FC (TQL Stadium, Cincinnati)

París Saint Germain vs. Atlético Madrid (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Palmeiras vs. Porto (MetLife Stadium, New York)

Botafogo vs. Seattle Sounders (Lumen Field, Seattle)

Lunes 16 de junio

Chelsea vs. León (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Boca vs. Benfica (Hard Rock Stadium, Miami)

Flamengo vs. Espérance Sportive (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Martes 17 de junio

Monterrey vs. Inter de Milán (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Fluminense vs. Borussia Dortmund (MetLife Stadium, New York)

Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns (Inter&Co Stadium, Orlando)

River Plate vs. Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

Miércoles 18 de junio

Pachuca vs. FC Salzburgo (TQL Stadium, Cincinnati)

Real Madrid vs. Al Hilal (Hard Rock Stadium, Miami)

Manchester City vs. Wydad AC (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Juventus vs. Al Ain FC (Audi Field, Washington D.C.)

Jueves 19 de junio

Inter Miami vs. Porto (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

París Saint Germain vs. Botafogo (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Palmeiras vs. Al Ahly FC (MetLife Stadium, New York)

Seattle Sounders vs. Atlético Madrid (Lumen Field, Seattle)

Viernes 20 de junio

Boca Juniors vs. Bayern Múnich (Hard Rock Stadium, Miami)

Leon vs. Espérance Sportive (Geodis Park, Nashville)

Benfica vs. Auckland City FC (Inter&Co Stadium, Orlando)

Flamengo vs. Chelsea (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Sábado 21 de junio

Borussia Dortmund vs. Mamelodi Sundowns FC (TQL Stadium, Cincinnati)

River Plate vs. Monterrey (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Fluminense vs. Ulsan HD (MetLife Stadium, New York)

Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

Domingo 22 de junio

Manchester City vs. Al Ain FC (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Real Madrid vs. Pachuca (Bank of America Stadium, Charlotte)

Juventus vs. Wydad AC (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

FC Salzburgo vs. Al Hilal (Audi Field, Washington D.C.)

Lunes 23 de junio

Atlético Madrid vs. Botafogo (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Inter Miami vs. Palmeiras (Hard Rock Stadium, Miami)

Porto vs. Al Ahly FC (MetLife Stadium, New York)

París Saint Germain vs. Seattle Sounders (Lumen Field, Seattle)

Martes 24 de junio

Benfica vs. Bayern Múnich (Bank of America Stadium, Charlotte)

Boca Juniors vs. Auckland City FC (Geodis Park, Nashville)

Flamengo vs. León (Camping World Stadium, Orlando)

Chelsea vs. Espérance Sportive (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Miércoles 25 de junio

Borussia Dortmund vs. Ulsan HD (TQL Stadium, Cincinnati)

Monterrey vs. Urawa Red Diamonds (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Fluminense vs. Mamelodi Sundowns FC (Hard Rock Stadium, Miami)

River Plate vs. Inter de Milán (Lumen Field, Seattle)

Jueves 26 de junio

Pachuca vs. Al Hilal (Geodis Park, Nashville)

Juventus vs. Manchester City (Camping World Stadium, Orlando)

Real Madrid vs. FC Salzburgo (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Wydad AC vs. Al Ain FC (Audi Field, Washington D.C.)

Octavos de final

Sábado 28 de junio: 1A vs. 2B (Lincoln Financial Field, Philadelphia) Partido 49

Sábado 28 de junio: 1C vs. 2D (Bank of America Stadium, Charlotte) Partido 50

Domingo 29 de junio: 1B vs. 2A (Mercedes Benz Stadium, Atlanta) Partido 51

Domingo 29 de junio: 1D vs. 2C (Hard Rock Stadium, Miami) Partido 52

Lunes 30 de junio: 1E vs. 2F (Bank of America Stadium, Charlotte) Partido 53

Lunes 30 de junio: 1G vs. 2H (Camping World Stadium, Orlando) Partido 54

Martes 1 de julio: 1H vs. 2G (Hard Rock Stadium, Miami) Partido 55

Martes 1 de julio: 1F vs. 2E (Mercedes Benz Stadium, Atlanta) Partido 56

Cuartos de final

Viernes 4 de julio: Ganador P49 vs. Ganador P50 (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Viernes 4 de julio: Ganador P53 vs. Ganador P54 (Camping World Stadium, Orlando)

Sábado 5 de julio: Ganador P51 vs. Ganador P52 (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Sábado 5 de julio: Ganador P55 vs. Ganador P56 (MetLife Stadium, New York)

Semifinales

Martes 8 de julio (MetLife Stadium, New York)

Miércoles 9 de julio (MetLife Stadium, New York)

Final

Domingo 13 de julio (MetLife Stadium, New York)