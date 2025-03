Eugenia puso en su lugar a Katia en la pelea más tensa de Gran Hermano

La santiagueña y Katia protagonizan una relación cada vez más tensa en Gran Hermano, con una convivencia que se deteriora día a día.

La relación entre Katia "La Tana" Fenocchio y Eugenia Ruiz en Gran Hermano parece estar completamente rota. En las últimas horas, ambas protagonizaron una nueva y acalorada pelea que dejó en evidencia el conflicto que atraviesan.

Todo comenzó cuando Katia le reclamó a Eugenia: “Fijate en otras cosas, en otras personas que te molesten. Dejá de mirar todo lo que hago”. Sin embargo, Eugenia no tardó en responder con ironía: “¿Quién te mira? Si estás tirada todo el día, nadie te ve la cara”.

Katia no se quedó callada y apuntó contra el grupo: “Hay un montón de personas que duermen y nadie dice nada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te molesta que duerma? Cuando hay que hacer una actividad o participar en un en vivo, estoy. Y fíjate que ahora estoy en el ojo de la tormenta. ¿Viste cómo me inflan ustedes que me hacen grande? Ustedes mismos me hacen grande”.

El video de la pelea entre Katia y Eugenia en Gran Hermano

Lejos de calmarse, Eugenia minimizó el conflicto y respondió con burla: “Me torrás. Ni para pelear me divertís, te juro. Me duermo, me duermo, me duermo”.

Katia, furiosa, lanzó un fuerte comentario: “Apenas llegaste, te quisiste colgar de mi cu... La querías picar, te querías hacer la picante y tenés un hambre”.

Confundida, Eugenia preguntó: “Ay, sí, pero ¿qué significa ‘tengo hambre’?”, a lo que Katia respondió con firmeza: “Averígualo. No me voy a quedar más callada. Dejá de romper las pelotas. Densa”.

El enfrentamiento dejó en claro que la convivencia entre ambas es cada vez más difícil y que la casa de Gran Hermano sigue siendo un escenario de conflictos constantes.