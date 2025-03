Premios Oscar: Mick Jagger apareció por sorpresa para entregar la estatuilla a “Mejor canción original”

El legendario músico británico, aplaudido de pie por todo el recinto, bromeó e imitó a Bob Dylan.

Hoy 09:05

A lo largo de las entregas de los premios Oscar, la música siempre tuvo un lugar importante, con grandes canciones que quedaron en la historia y que levantaron su estatuilla.

En esta oportunidad estaban en carrera Elton John por su canción para la película documental Elton John: Never Too Late, y el matrimonio francés compuesto por Camille y Clément Ducol, con dos canciones de la película Emilia Pérez. Los otros títulos nominados pertenecían a las películas Sing Sing y Seis Triple Ocho.

La ceremonia que se realizó ayer por la noche tuvo una sorpresa con Mick Jagger, quien apareció en el escenario para presentar el Oscar a la mejor canción original, e hizo que el público del Dolby Theatre se pusiera de pie para aplaudir la noche del domingo.

“Son muy amables. Me siento muy honrado de ser invitado a entregar este premio”, dijo el cantante de los Rolling Stones. “Aunque estoy encantado de hacerlo, no era la primera opción. Los productores realmente querían que Bob Dylan lo hiciera. Pero Bob Dylan no quiso porque dijo que las mejores canciones de una película este año estaban en A Complete Unknown”, bromeó Jagger antes de hacer una bastante buena imitación de Dylan.

“Bob dijo, ‘Deberían encontrar a alguien más joven’”, Jagger dijo con una sonrisa. “¡Oye, yo soy más joven que Bob Dylan!”. Recordemos que Dylan tiene 83 años, mientras que el cantante de los Rolling Stones tiene 81 años. El rockero reveló que la canción “El Mal” de Emilia Pérez había ganado el trofeo, Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard subieron al escenario.