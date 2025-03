La Justicia ordenó una pericia psicológica para Fabiola Yañez en una causa iniciada por Alberto Fernández

La medida la dispuso el juez Christian Brandoni Nonell en el expediente en el que se acusa a la ex primera dama de prohibir o dificultar el vínculo de su expareja con el hijo de ambos, Francisco Fernández.

Hoy 12:34

Ordenaron una pericia psicológica para la ex primera dama Fabiola Yañez en una causa iniciada por su expareja, el expresidente Alberto Fernández. La medida se dispuso en el expediente en el que se acusa a la ex primera dama de prohibir o dificultar el vínculo con el hijo de ambos, Francisco Fernández. La defensa se opondrá a la medida. El exmandatario, a su vez, está procesado en otra investigación, por violencia de género a la ex primera dama.

La pericia psicológica a Yañez la ordenó el juez de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Christian Brandoni Nonell. Se hará de manera virtual, el próximo viernes, y tendrá como objetivo determinar el grado de salud mental de la ex primera dama, que vive en España. El expresidente pidió además que su expareja entregue su teléfono para que sea peritado.

En este expediente declararon los custodios que tuvo Yañez, que hablaron sobre las salidas nocturnas de la ex primera dama, y de episodios en que la vieron en estado de ebriedad. El exmandatario quiere que se determine si la madre de su hijo está o no en condiciones de garantizar el cuidado del menor.

En esta causa el 6 de enero se le prohibió a la ex primera dama contactar al expresidente por 90 días, por ningún motivo que no esté estrictamente vinculado al hijo de ambos. La resolución del juez dispuso que a partir de la notificación a Yañez durante 90 días corridos la ex primera dama no tenga “ningún tipo de conversación” con el expresidente, “por sí o por interpósita persona, con excepción aquello que haga sobre la patria potestad del hijo en común”.

El fallo determinó además que tanto Yañez como Alberto Fernández “deberán abstenerse de difundir sobre el contenido de la presente causa y/o sobre cualquier cuestión respecto a su hijo menor de edad, ya sea en forma directa, indirecta, por interpósita persona”.

Los detalles de la denuncia de Alberto Fernández

La denuncia de Alberto Fernández a Yañez por amenazas incluyó reclamos sobre la custodia de Francisco, el hijo de ambos, y está respaldada por audios que el exmandatario considera claves para demostrar su versión de los hechos.

El expresidente reclamó en la denuncia que hizo su abogada, Silvina Carreira, el “reintegro inmediato” del menor de dos años desde España a la Argentina, argumentando que la situación actual podría representar un riesgo para su bienestar.

Alberto Fernández dijo que no pudo comunicarse con su hijo durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y cuestionó las llamadas nocturnas recibidas desde Madrid, con acusaciones de hostigamiento de parte de Yañez.

El expresidente planteó en el escrito que su hijo pasó las Fiestas sin familia “mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos” y aportó notas que mostraron la cena de Año Nuevo de Yañez en un restaurante en Madrid, España.

Alberto Fernández cuestionó: ”El 31 de diciembre último se la vio (a Yañez) festejando el fin de año en un restaurante que ofrecía ‘barra libre’ y vinos ‘en maridaje’ con los platos. Ello con lo que implica dado el tenor de los mensajes que recibí ante un evidente estado de intoxicación que en principio considero que pudiera ser por exceso de consumo de alcohol”.