Llevó a su perro a la cancha, grabó un video bailando con él y se volvió viral en redes

La escena de un dueño disfrutando al ritmo de la música con su mascota cautivó a miles de personas.

Hoy 09:46

En un hecho que capturó la atención de miles de usuarios en TikTok, un hombre llevó a su perro a un partido de fútbol en la cancha de Lanús. Durante el partido, el hombre protagonizó un momento inesperado al bailar con su mascota al ritmo de una canción popular, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según se observó en el video publicado por la cuenta @viccroddas, el hombre levantó a su perro caniche mientras sonaba la canción “Se parece más a ti” de Jambao, generando una ola de reacciones entre los espectadores y usuarios de la plataforma.

El video, que lleva la descripción “Te amo, caniche granate”, tiene hasta el momento 724.900 reproducciones y 149.400 “me gusta”, según los datos visibles en la publicación.

Además, los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios expresando su sorpresa y admiración por el gesto del hombre hacia su mascota.

Entre las respuestas más destacadas, un usuario comentó: “Lo quiero mucho, señor que hace bailar Jambao a su perrito”, mientras que otro señaló: “Qué raro que los de seguridad no dijeron nada, que no se puede llevar mascotas a la cancha. No lo digo de malo, pero ¿no está prohibido llevar animales a la cancha?”.

Aunque no se especifica si el hombre enfrentó algún tipo de restricción por parte del personal de seguridad del estadio, el hecho de que lograra ingresar con su mascota generó debate entre los usuarios.

Algunos se preguntan si las normas del estadio permiten la entrada de animales, mientras que otros simplemente celebran la espontaneidad del momento y la conexión entre el hombre y su perro.

El impacto del video en TikTok fue notable, con miles de interacciones que reflejan la diversidad de opiniones sobre el tema. Por un lado, muchos usuarios han elogiado al hombre por su gesto, destacando el cariño evidente hacia su mascota y la alegría que transmitió en el video.

Por otro lado, algunos comentarios han señalado la posible falta de cumplimiento de las normas del estadio, cuestionando cómo fue posible que el hombre ingresara con su perro sin que el personal de seguridad interviniera.

Entre los comentarios más destacados, uno de los usuarios escribió: “El que mejor la pasó en la cancha”, refiriéndose al perro como el verdadero protagonista del evento. Este tipo de reacciones muestra cómo un momento aparentemente simple puede resonar profundamente en las redes sociales, generando tanto admiración como debate.