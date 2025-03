Carmen Barbieri se refirió a los rumores de romance entre Fátima Florez y Fede Bal

En medio de las versiones que señalan que la actriz y el actor mantuvieron una serie de encuentros privados, la conductora aprovechó la emisión de su programa para opinar al respecto.

Hoy 13:33

Cuando parecía que el mundo del espectáculo argentino no podía sorprender más, surgió un rumor inesperado que dejó a todos boquiabiertos: Fátima Florez y Fede Bal habrían comenzado una relación en secreto. La noticia, que explotó en los medios en las últimas horas, asegura que la humorista y el actor habrían mantenido varios encuentros tanto en Miami como en Buenos Aires, dejando entrever una química innegable que nadie sospechaba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rumor estalló en Puro Show (El Trece), cuando el periodista Matías Vázquez reveló detalles comprometedores sobre la relación entre los artistas. “Se juntaron a cenar y después a bailar en Miami. Pasaron la noche juntos. Ya hubo reencuentros acá, en el departamento de ella. Los vecinos se quejaron por los ruidos”, aseguró al aire, citando una fuente confiable que le pasó la información.

Pero la historia no terminó ahí. Vázquez añadió que, tras su primer encuentro en noviembre en el Martín Fierro Latino, la chispa habría revivido hace solo unos días en Buenos Aires. “Se dieron revancha y, de vuelta, se escucharon gemidos. Pasó la noche y se lo vio salir de la casa de Coronel Díaz”, relató el periodista, desatando el asombro entre sus colegas del panel. Además, según la información que recolectó, la primera chispa surgió en Miami, cuando Fátima y Fede compartieron una cena en un exclusivo restaurante de pastas, acompañados por Carmen Barbieri y Marcelo Polino. “La química entre ellos era evidente. Pasaron la noche juntos y siguieron hablando por chat. Todo muy caliente”, afirmaron testigos que presenciaron el encuentro.

El dato no pasó desapercibido, especialmente porque ambos están solteros. Florez terminó su matrimonio con Norberto Marcos a comienzos de 2023, mientras que Bal ha estado disfrutando de la soltería tras su ruptura con Flor Díaz en noviembre pasado.

A menos de un día de comenzar a circular el rumor, Carmen fue una de las primeras en reaccionar a las versiones. Durante la emisión de Mañanísima (El Trece), la madre del actor se mostró sorprendida, aunque no desaprobó el romance. “Yo no estoy enterada de nada, me entero por ustedes, pero sí, apruebo la relación de Fede con Fátima”, aseguró con total naturalidad.

Recordó, además, que en el Martín Fierro Latino, Fátima le pidió permiso para ir a la post fiesta con su hijo. “Yo le dije que sí, que vaya con Fede, que tenía auto. Ella no es muy grande, Fede tiene 35 años y ella anda por ahí. Ella es la ex del Presidente y él es el ex de tantas”, lanzó con su característico humor. Sin embargo, Barbieri quiso aclarar que su hijo no le contó nada y que se enteró junto con el resto del público. “Fede está en Londres, y me contó que fue a ver Cabaret, que es maravillosa... ¡Pero de esto no me dijo nada! Qué linda pareja hacen”, expresó.

Lejos de enojarse, la conductora dejó en claro que no tiene problemas con el supuesto romance. “Ella me cae re bien. Están solos. Le pregunté y me dijo ‘nada, mamá, no hablen de mí’”, relató entre risas.

Pero eso no fue todo. Para despejar dudas, este jueves Carmen decidió escribirle a su hijo en vivo y, al no recibir respuesta, le mandó un audio en pleno programa: “En este momento estoy en el programa en vivo y me dicen que estás saliendo con Fátima. Yo no sabía nada, aunque no me creen. Si es cierto, ojalá estén bien, pero todo el mundo lo está diciendo, ¿es verdad?”, le preguntó de manera directa. Y, fiel a su estilo, remató con un comentario que desató carcajadas en el estudio: “Por favor, Fede, mándame un audio así se te escucha. Estoy terminando el programa, dame una primicia”.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados desmintió la información, lo que solo alimenta más especulaciones. Mientras tanto, en el mundo del espectáculo todos están atentos al próximo movimiento de esta pareja inesperada, que si llega a confirmarse, promete seguir dando de qué hablar.