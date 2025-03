Escándalo en "Love is Blind": detuvieron a Santiago Martínez por violencia de género contra Emily Ceco

La policía ha confirmado que el arresto se produjo después de una investigación que incluyó la recolección de pruebas y testimonios clave.

Hoy 10:29

Santiago Martínez, exparticipante de la primera edición del reality Love is Blind, quedó detenido tras haber sido denunciado por violencia de género por Emily Ceco, también exconcursante de ese certamen.

El abogado de la joven, Roberto Castillo, confirmó que Martínez quedó imputado por “tentativa de homicidio” y “lesiones”.

El mediático deberá ser indagado esta mañana en la UFI N° 12 de Morón en el que se someterá a una declaración indagatoria por los delitos que le adjudican.

En las redes sociales, Cinthia Fernández, que es la pareja de Castillo, publicó un posteo que replicó la joven denunciante. “Allanamiento a Santiago Martínez y como resultado, golpeador preso. Ahora sí está donde tiene que estar. Desfigurar a esta nena no te va a salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito durante años”, lanzó.

Hace un par de semanas, tras ratificar la denuncia por violencia de género que ahora terminó en la detención de Martínez, Emily Ceco había repasado en Mediodía Noticias (eltrece) la traumática experiencia que vivió al lado del mediático.

Entre lágrimas, la exconcursante de Love is Blind contó que Martínez le pegó varias veces. “Mientras me estaba ahorcando sentí que me moría, si yo no hacía algo me iba a terminar matando y la historia sería otra. Él no iba a parar”, remarcó.

Luego, aseguró que su expareja hizo todo lo posible para que nadie se diera cuenta de que la había violentado. “Me pedía que no saliera de casa porque me iban a ver cómo tenía la cara. Mientas me ponía hielo, me decía ‘mi amor, en dos días esto se te va’. Yo pensé que no podía volver a ver. Todavía me duele el ojo”, expresó.

Emily dijo que le molestó mucho de lo que se dijo tras la repercusión de la denuncia. “Mucha gente dice que fui al reality para volverme famosa. Yo realmente quería enamorarme y encontrar el hombre con quien formar una familia. Él se aprovechó de eso. El que fue a hacerse famoso haciendo ilusiones fue él. Obvio que duele, porque ponés mucho emocionalmente durante el programa”.

Sobre el final de la nota, Ceco dijo que quiere “rehacer su vida” y “buscar Justicia” por todo lo que pasó con Martínez, que ahora está preso. “Sentí miedo y que si no me iba de ahí, me iba a matar”, aseguró. Y amplió: "Él me apagó en todo sentido, hasta me cambió la forma en la que me vestía. Antes de querer apagar mi vida, me apagó internamente”.