Gallardo: “Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo, que habla por si sola”

El Muñeco habló en conferencia de prensa tras la victoria de River ante Atlético Tucumán.

Hoy 23:06

River volvió al Monumental tras la dura derrota ante Talleres en la Supercopa Internacional y logró cambiar la imagen en su triunfo por 1-0 sobre Atlético Tucumán, victoria clave en el marco de la fecha 9 del Apertura 2025 para acomodarse dentro de la Zona B.

Marcelo Gallardo habló en la conferencia de prensa posterior al encuentro y junto a la felicitación al plantel por su gran actuación también dejó su visión sobre el tenso clima que se vivió en Figueroa Alcorta 7597 antes del pitazo inicial.

"Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo, que habla por si sola. La imagen del equipo habló por si sola, fue un partido de acuerdo al contexto donde estábamos, haber protagonizado el partido de principio a fin, sometiendo al rival de principio a fin. Estoy muy contento y si teníamos que dar una respuesta, fue muy buena", inició el Muñeco.

El entrenador inmortalizado en una estatua en la entrada del club habló de los silbidos por parte de los hinchas que se hicieron escuchar en la previa del juego todavía con la caída ante Talleres fresca en la memoria y reconoció la necesidad de intentar dejar atrás esa situación para fortalecerse: "Hay algunas cosas que no dependen de uno, lo que podemos controlar está en nuestras acciones y lo que hacemos, lo demás es muy difícil. Es difícil controlar el pensamiento, la impaciencia y la opinión que viene desde afuera porque no lo podes hacer".

"Nosotros tenemos que tratar de estar convencidos de lo que hacemos porque en el fútbol estas cosas pueden suceder, los estados emocionales de los equipos son reales, a veces no todo sale como nosotros pensamos o queremos que nos salgan, y es ahí donde no tenemos que perder el foco", agregó.

"El proceso de no perder el foco en condiciones desfavorables tiene que ser una virtud y si dejamos que esa histeria nos invada, chau, ahí es donde perdes el foco y yo -por lo menos- no lo puedo perder y tampoco puedo que el equipo lo gestiono vea esas demostraciones de parte mía. Es así, tenés que controlar todo ese tipo de emociones, que no es fácil decirlas pero es muy difícil tratar de sobrellevarlas. Ahí está esa calma que hay que tener", afirmó Gallardo.

Nuevamente en lo que respecta el trámite del juego ante el Decano, el DT se mostró orgulloso de la actuación de sus dirigidos al acercarse a la búsqueda que tienen: "Esto es más del ADN nuestro o por lo menos lo que nosotros queremos sentirnos identificados y el hincha también. En la búsqueda permanente de ellos son sentimos muy identificados, era muy injusto si no podíamos ganar el partido hoy. El contexto, si leemos profundamente lo que fue el partido, fue un partido muy muy bueno de River. Esa es la idea que tenemos que perseguir y seguir aceitando para que nos vayamos con una sensación de que esto lo podemos hacer".

Por último, el Muñeco recibió una nueva consulta respecto a los silbidos y también se refirió en particular a la situación de Manuel Lanzini, que se encontró en el ojo de la polémica al viralizarse sus festejos de cumpleaños luego de su penal fallado ante Talleres: "Las cosas que se pueden controlar, que depende de uno, es algo que podemos manejar. Lo que viene de afuera, eso es más difícil, no podemos controlar lo que viene de afuera. El jugador de fútbol, el entrenador, convive con la crítica y la opinión. Tenemos que aceptar, aunque sea injusta y oportunista, porque es parte del juego".

"Siempre existió y seguirá existiendo. Mencionaste un nombre (Lanzini), hay otras cosas que van a seguir sucediendo. Yo he pasado por situaciones parecidas de reprobación, siempre fui para adelante con convicción y las oportunidades que va teniendo, que dependen de uno. Lo demás hay que sobreponerse", afirmó el DT riverplatense.