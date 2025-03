Eugenia y Luciana de Gran Hermano protagonizaron una fuerte pelea: "Vos sos la quilombera"

La santiagueña y la bailarina se cruzaron cara a cara y no se guardaron nada.

Este domingo, "Gran Hermano 2025" vivió una de las peleas más intensas de los últimos días. Las protagonistas de este enfrentamiento fueron Luciana Martínez, una de las integrantes más destacadas del "Tridente", y Eugenia Ruiz, una participante que causó gran revuelo por su estilo confrontativo.

La discusión comenzó la santiagueña decidió hablar abiertamente sobre el malestar que sentía cada vez que interactuaba con Luciana. La tiktokera, con tono firme, no dudó en expresar sus sensaciones: "La verdad lo que me pasa con vos es que siento que cualquier cosa que te diga puede ser usada en mi contra", le dijo a la bailarina, mientras ambos se despertaban.

Eugenia hacía referencia a un comentario previo que había circulado en la casa y que no le había caído bien. A raíz de esto, no dudó en lanzarse contra Luciana: "Siento que desde ese día para mí hay como un tuqui", explicó, dejando claro que la situación la había alterado. Sin embargo, Luciana respondió con un fuerte reproche: "Cero. Sin embargo, a mí me dicen de vos que vos sos la quilombera. Sentí que me viniste a contar como con mala leche", afirmó, generando aún más tensión entre ambas.

Este comentario encendió la furia de Eugenia, quien no dudó en contestar: "Yo no he dicho con mala leche, es decir, la que tenía mala leche sos vos. Si vos has ido a contar algo que yo he dicho en el cuarto, que se los he dicho de ingenua y pelo... que soy", expresó, visiblemente molesta.

La pelea se intensificó cuando Luciana acusó a Eugenia de intentar "chicanearla", a lo que la santiagueña respondió con firmeza: "¿Yo te quería chicanear? Yo he ido al cuarto y ustedes me han preguntado", defendiendo su postura. Las acusaciones mutuas no tardaron en sucederse. Luciana, visiblemente contrariada, continuó: "Lo que yo siento es que están muy de espectadores y se agarran de situaciones de los originales para tener contenido, clips. Entonces me hace dudar un montón de vos".

Eugenia, sin ceder en su postura, redobló la apuesta: "Yo no tengo medias vueltas. Siento que todo lo que hable con vos puede ser usado en mi contra y que tergiversás las cosas. Yo te doy la oportunidad, y espero que vos me la des si quieres, de algún día charlar bien. A ver si a mí se me cambia esta percepción que tengo de vos. Hay algo de vos que no me cierra", concluyó sin filtros, cerrando así una de las confrontaciones más fuertes de esta edición.