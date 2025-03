Mascherano dio detalles de la molestia muscular de Messi y hay preocupación en la Selección Argentina

El capitán argentino no jugó por tercer partido consecutivo en el Inter Miami y la semana próxima deberá sumarse al equipo nacional para enfrentar a Uruguay y Brasil.

Hoy 16:40

La Selección Argentina se prepara para una nueva doble fecha de Eliminatorias, pero la gran incógnita es si Lionel Messi podrá estar disponible para los enfrentamientos ante Uruguay y Brasil. El capitán albiceleste arrastra una molestia muscular que lo ha dejado fuera de los últimos tres partidos del Inter Miami, y su presencia en los próximos duelos de la selección está en duda.

Javier Mascherano, entrenador del equipo rosa, explicó la ausencia de Messi en el Inter Miami y aclaró que no se trata de una lesión grave. “Me guío por lo que me dice el equipo médico, que no tiene ninguna lesión. Tiene fatiga muscular por haber jugado tres partidos en seis días, el cambio de clima y muchas situaciones”, detalló el exjugador.

Mascherano también destacó que la decisión de darle descanso a Messi fue con el objetivo de evitar una posible sobrecarga muscular. “Queremos cuidarlo y no queremos que agrave esa sobrecarga. Sabemos que no tener al mejor jugador del mundo es complicado, pero también debemos dar un paso adelante como equipo y saber jugar sin él”, agregó.

El capitán argentino aún tiene tiempo para evaluar su estado físico, ya que la Selección visitará a Uruguay el viernes 21 de marzo y recibirá a Brasil el martes 25. Mientras tanto, Messi tiene programados dos partidos con Inter Miami antes de sumarse al equipo nacional: el jueves próximo ante Charlotte FC por la Concachampions y tres días después contra Atlanta United.