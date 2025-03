Furia invitó a placa a la santiagueña Eugenia Ruiz y protagonizaron un explosivo choque: “Vení, ¿tienes miedo de hablar?”

La situación de la exparticipante y la influencer subió de tono cuando se cruzaron verbalmente, generando un tenso clima.

Hoy 10:42

Juliana Scaglione fue una de las exparticipantes más votadas para regresar a Gran Hermano 2025 (Telefe). Luego de su triunfo con el Golden Ticket, tuvo una entrada triunfal a la casa y no demoró en protagonizar su primera pelea.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este lunes por la noche, Furia cruzó la puerta y dejó impactados a los concursantes de la actual edición del reality. Con su característico carácter, desafió a los chicos y no dudó en enfrentarse a la santiagueña Eugenia Ruiz.

“Me tocó lo que me dijo, entonces tiene un problema conmigo”, le dijo a Eugenia. “No, no me tocó. No, justamente como nada que ver en la vida”, le respondió.

“¿Cómo le explico que no es nada?”, consultó. “Cómo se dice acá”, quiso saber, para demostrarle que nada la perturba. Y como la santiagueña le dijo que si no quería hablar no había problema, Juliana dio por terminada la charla y se despidió a su manera: “Listo. Nos vemos en Placa”.

Esta frase enfureció a la médica, quien no salía de su asombro, y molesta y ofendida repetía: “Me invitó a Placa”. Pero Furia le quiso bajar el tono, y descolocarla.

“Te hice un chiste”, justificó, alejándose. A lo que Eugenia respondió provocándola: “Vení, ¿por qué te vas?, ¿tienes miedo de hablar?”, lanzó.

La reacción no se hizo esperar: “No le tengo miedo a nadie. Y menos en mi casa”, aseguró, marcando territorio.

Pero su contrincante no se la dejó pasar: “Y bueno, ahora es mi casa mami”. Sin dar el brazo a torcer, Juliana buscó la vuelta para contestarle: “Ah, no sé, creo que es la casa de los chicos, me parece, primero”.

El contrapunto se puso picante: “Ahora es mía también”, se defendió Eugenia. “No, no creo que sea la tuya”, cerró el diálogo la recién llegada.

Como era de esperarse, la entrada de Furia a la casa fue triunfal. La producción se encargó de preparar una gran recibida y ella lo hizo fiel a su estilo. “Hola, cariños. ¡Bienvenidos a mi casa!”, expresó luego de que se lo viera a “Cariños” el muñeco al que ella se aferró durante su anterior estadía en el reality.

Además de Juliana, quien también volvió fue Claudio “Papucho” Di Lorenzo. Por eso, el conductor del programa les explicó a los concursantes lo que harán los exs dentro de la casa. “¿Se acuerdan de la temporada pasada cuando entró Coti? Bueno, ellos entran a la competencia oficial. Es decir, están en igualdad, van a correr la misma carrera que ustedes”, indicó del Moro.

Sobre las diferencias entre este Golden Ticket y el que se usó en el 2024 destacó que al anterior lo otorgaba el Big Brother, mientras que el actual se decidió por el voto de los fans. “Así que tanto Furia como Papucho fueron elegidos por el público para estar en este momento de la casa. Había quedado un lugar vacante y se abrieron dos plazas nuevas”, detalló Santiago.