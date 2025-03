Así lo expresó el intendente de la ciudad de La Banda Roger Nediani, durante un diálogo en los estudio de Radio Panorama.

Hoy 13:40

Este martes, el jefe comunal de La Banda Roger Nediani, visitó los estudios de Radio Panorama donde se refirió a la actualidad de la vecina ciudad en un contexto económico complicado debido a los fuertes recortes impuestos desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei.

"Hemos sido muy afectados por los recortes que se hicieron a nivel nacional", aseguró el intendente quien explicó que el transporte público de pasajeros es uno de los servicios más afectados ya que "el fondo de compensación que recibíamos los municipios ha dejado de llegar a partir de la asunción de Milei", explicó.

Nediani recordó que desde Nación también se removió el Fonid y destacó que La Banda "se adhirió al decreto del gobernador que llevó el piso de los docentes a $450 mil, y también al bono compensación".

"Dejaron de llegar también recursos como la asistencia a personas con enfermedades oncológicas. Son medicamentos y tratamientos con costos muy elevados. Tampoco llegaron los fondos convenidos durante la gestión de Alberto Fernández para obra obra pública", agregó.

Consultado sobre la situación financiera del municipio, destacó que a pesar de no poseer superávit, "estamos equilibrados. Hay deudas flotantes que están previstas en los pagos acordados con los proveedores. También se debe decir que el municipio ha pagado los sueldos y con aumentos (...) desde que soy intendente, sistemáticamente cada dos o tres meses se presenta en el Concejo Deliberante el presupuesto ejecutado. El cuerpo tiene conocimiento pleno de lo que ingresa en concepto de coparticipación y cómo se distribuye. Desde el año 2023 Nación, Provincia y por ende el Municipio no tienen presupuesto. Es difícil cuando uno no sabe de cuánto va a disponer".

Agregó: "A partir del cambio del Gobierno Nacional lamentablemente tuvimos que crear un espacio político nuevo que es Compromiso de Participación Ciudadana. El partido tiene proyección y estamos trabajando y conversando con dirigentes de diferentes espacios políticos, porque es un espacio plural".

Finalmente se refirió a la figura del presidente Javier Milei, y aseguró que "no comparto los modos, ni las formas, ni la agresividad y descalificación".

"Javier Milei dista de ser un presidente político, es individualista y no tiene conceptos de crecimiento colectivo independientemente de lo que pueda decir él. Lo que sucedió en Bahía Blanca deja en claros que a Milei le importa muy poco la gente. Ha viajado mucho al exterior y poco al interior del país para acompañar a la gente. No coincido en absoluto con el Gobierno Nacional", dijo.