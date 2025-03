"Una candidatura de Macri sería importante para nuestro espacio, pero es una decisión 100% personal"

Así lo expresó el concejal Facundo Pérez Carletti durante una charla con Radio Panorama.

Hoy 13:34

Durante una entrevista con Radio Panorama el concejal Facundo Pérez Carletti se refirió a la actualidad política del país que vive un año electoral con todos los matices que esto representa.

El edil capitalino se refirió a una virtual candidatura de Mauricio Macri y destacó que si bien "sería importante para nuestro espacio, porque une, se trata de una decisión 100% personal".

"Cada circunstancia y momento es distinto. Macri se mantuvo al margen de candidaturas durante varios años dando lugar a nuevos dirigentes. Ha cumplido el rol de apuntalar al gobierno nacional en un momento muy difícil. Estamos en un momento del país muy distinto al de otros. Hoy los partidos políticos, incluso lo más históricos, atraviesan crisis muy profundas, por eso analizar la política como si fuese un momento común de la Argentina, sería errado", indicó.

En relación al vínculo tirante entre Mauricio Macri y Javier Milei, destacó que el expresidente "al haber tenido la experiencia en la presidencia, hace observaciones que hay que escuchar (...) no entiendo el enojo, hay que enojarse con quienes ponen palos en las ruedas".

Pérez Carletti apuntó además que "es de sentido común que Cristina Kirchner cumpla el rol que el sindicalismo no está cumpliendo. No me parece llamativo que se manifieste en contra de este proceso".

Finalmente, se refirió a la figura de Horacio Rodríguez Larreta al indicar que "no comparte" las crítica que el dirigente deslizó en torno al vínculo que el PRO tuvo con la gestión libertaria. "No la comparto y se lo he dicho personalmente. La Argentina está en un proceso de inflación y había que estabilizar la economía. Ahora empezará una campaña electoral y la cuestión será o no distinta".